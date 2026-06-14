ETV Bharat / state

कटनी में भीषण सड़क हादसा, ओवरलोड हाइवा की टक्कर से बस पलटी, महिला समेत 3 की मौत

कटनी सड़क हादसा ( सांकेतिक तस्वीर )

कटनी: कटनी जिले से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है. यहां लमतरा फाटक के पास एक तेज रफ्तार ओवरलोड हाइवा और यात्री बस के बीच हुई भीषण भिड़ंत में महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई. जबकि एक दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस सड़क किनारे पलट गई और मौके पर चीख-पुकार मच गई. कुठला थाना क्षेत्र के लमतरा फाटक के पास हुआ हादसा हादसा कुठला थाना क्षेत्र के लमतरा फाटक के पास हुआ, जहां कटनी से विजयराघवगढ़ जा रही यात्री बस की सामने से आ रहे ओवरलोड हाइवा से टक्कर हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी भीषण थी कि बस अनियंत्रित होकर पलट गई और कई यात्री उसके भीतर फंस गए. दुर्घटना में कुल 3 लोगों की जान चली गई है. हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने बिना समय गंवाए राहत और बचाव कार्य शुरू किया. ओवरलोड हाइवा की टक्कर से बस पलटी (सांकेतिक तस्वीर)