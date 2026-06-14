कटनी में भीषण सड़क हादसा, ओवरलोड हाइवा की टक्कर से बस पलटी, महिला समेत 3 की मौत
कुठला थाना क्षेत्र के लमतरा फाटक के पास हुआ हादसा. अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज, कुछ की हालत गंभीर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 14, 2026 at 8:41 PM IST|
Updated : June 14, 2026 at 9:12 PM IST
कटनी: कटनी जिले से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है. यहां लमतरा फाटक के पास एक तेज रफ्तार ओवरलोड हाइवा और यात्री बस के बीच हुई भीषण भिड़ंत में महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई. जबकि एक दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस सड़क किनारे पलट गई और मौके पर चीख-पुकार मच गई.
कुठला थाना क्षेत्र के लमतरा फाटक के पास हुआ हादसा
हादसा कुठला थाना क्षेत्र के लमतरा फाटक के पास हुआ, जहां कटनी से विजयराघवगढ़ जा रही यात्री बस की सामने से आ रहे ओवरलोड हाइवा से टक्कर हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी भीषण थी कि बस अनियंत्रित होकर पलट गई और कई यात्री उसके भीतर फंस गए. दुर्घटना में कुल 3 लोगों की जान चली गई है. हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने बिना समय गंवाए राहत और बचाव कार्य शुरू किया.
अस्पताल में घायलों का इलाज जारी, कुछ की हालत गंभीर
बस के भीतर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया और डायल-112 तथा एंबुलेंस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है.
कटनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य ने बताया कि बस और ओवरलोड हाइवा की भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हुई है. एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दिया है. दुर्घटनाग्रस्त बस और हाइवा को क्रेन की सहायता से सड़क से हटाने की कार्रवाई की जा रही है. हादसे के कारणों की जांच भी शुरू कर दी गई है.
कटनी में हुए इस भीषण हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार और ओवरलोड वाहनों के खतरे को उजागर कर दिया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और मृतकों की पहचान व हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है.