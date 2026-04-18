कटनी की डायमंड क्रॉसिंग से सनसनाती निकलेंगी ट्रेनें, मेगा ब्लॉक कर ट्रैक किया चकाचक
कटनी रेलवे जंक्शन के पास ट्रैक के आधुनिकीकरण के लिए मेगा ब्लॉक. कई मेमू कैंसिल होने से यात्री परेशान.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 18, 2026 at 7:38 PM IST
कटनी : पश्चिम मध्य रेल के जबलपुर मंडल अंतर्गत आने वाले कटनी रेल सेक्शन को अति आधुनिक करने के लिए लगातार काम हो रहे हैं. अब कटनी स्टेशन के ए केबिन क्षेत्र में शनिवार को मेगा ब्लॉक करके रेलवे ने अपने इंस्फ्रास्ट्रक्चर को और मॉर्डन करने के लिए अहम कदम उठाया. लंबे समय से उपयोग में आ रही डायमंड क्रॉसिंग और रेल ट्रैक के आधुनिकीकरण के लिए यह मेगा ब्लॉक किया गया.
मेगा ब्लॉक के कारण कई मेमू प्रभावित
रेलवे के इस मेगा ब्लॉक के कारण कटनी स्टेशन से गुजरने वाली कई मेमू ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ. शनिवार सुबह से ही इंजीनियरिंग और ऑपरेशन विभाग की टीमें मौके पर मुस्तैद हो गईं. रेल कर्मियों ने बेहद फुर्ती दिखाकर काम शुरू किया. इस दौरान लेबर के साथ भारी मशीनों के साथ युद्धस्तर पर काम चलाया गया. मेगा ब्लॉक के चलते कटनी मुख्य स्टेशन तक आने वाली कई ट्रेनों को बीच रास्ते ही समाप्त कर दिया गया.
छोटे स्टेशनों पर अचानक बढ़ी भीड़
वहीं, उमरिया, झलवारा, निवार और मैहर जैसे स्टेशनों पर ट्रेनों के शॉर्ट टर्मिनेशन से यात्रियों की भीड़ बढ़ गई. बिलासपुर और सतना की ओर से आने वाली ट्रेनों को इन्हीं स्टेशनों से वापस लौटाया गया, जिससे यात्रियों को आगे की यात्रा के लिए बसों और निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ा. छोटे स्टेशनों पर भी अचानक बढ़ी भीड़ के कारण अव्यवस्था भी हुई. बीना से आने वाले यात्रियों को कुछ राहत मिली, क्योंकि बीना-कटनी मेमू को कटनी मुड़वारा तक संचालित किया गया, जिससे शहर के नजदीक पहुंचने में सुविधा रही.
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यात्रा करने से पहले जानें ट्रेनों की स्थिति
मेगा ब्लॉक के कारण रेल यात्रियों को परेशानी से बचान के लिए रेलवे द्वारा स्टेशनों पर लगातार अनाउंसमेंट किया गया. यात्रियों को ट्रेनों की स्थिति से अवगत कराया जाता रहा. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले NTES के जरिए ट्रेनों की स्थिति जरूर जांच लें. कटनी स्टेशन मास्टर संजय दुबे के मुताबिक "इससे केवल मेमू ट्रेनों पर फर्क पड़ा है. एक्सप्रेस व सुपरफास्ट ट्रेनों को पास करने के लिए ठोस इंतजाम किए गए."