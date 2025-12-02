ETV Bharat / state

कटनी में वेयरहाउस पर प्रशासन का हंटर, 18 हजार बोरी धान से भरा गोदाम सील

कटनी में वेयरहाउस पर छापामार कार्रवाई, 18 हजार बोरी धान भरा गोदाम सील, अन्य राज्य से तस्करी कर समर्थन मूल्य पर बेचने की आशंका.

कटनी में धान से भरा गोदाम सील (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 3:11 PM IST

कटनी: कुठला थाना क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों ने वेयरहाउस पर छापामार कार्रवाई की. अधिकारियों ने केजी चौदहा एंड एग्रो सर्विस वेयरहाउस में भारी मात्रा में धान का स्टॉक भंडारित पाया है. इस गोदाम में 18,268 बोरी धान पाई गई है जो लगभग 7307 क्विंटल है. जांच के दौरान संचालक ने स्टॉक से संबंधित कोई दस्तावेज या जानकारी नहीं दी. जिसके बाद प्रशासन द्वारा गोदाम को सील कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

7307 क्विंटल धान सील

जिला कलेक्टर के आदेश पर एसडीएम, तहसीलदार, मंडी सचिव और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा लगातार अवैध धान तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. इस कड़ी में सोमवार शाम संयुक्त टीम ने कुठला थाना क्षेत्र में स्थित केजी चौदहा एंड एग्रो सर्विस वेयरहाउस को सील कर जांच शुरु की है. इसके अलावा 3 अन्य वेयरहाउस में भी छापेमार कार्रवाई की गई.

कटनी में अवैध धान तस्करी के खिलाफ तावड़ तोड़ कार्रवाई (ETV Bharat)

अवैध धान तस्करी के खिलाफ ताबड़ तोड़ कार्रवाई

अधिकारियों ने बताया कि "अन्य प्रदेशों से अवैध तरीके से धान की खरीद फरोख्त कर कटनी में बेचने की कोशिश की जा रही है. कटनी में वेयरहाउस संचालकों से मिलीभगत कर धान का भंडारण हो रहा है. धान की अवैध तस्करी के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा ताबड़ तोड़ कार्रवाई की जा रहा है. इस कार्रवाई से पूरे वेयरहाउस संचालकों और दलालों में हड़कंप मचा हुआ है."

कृषि उपज मंडी अधिकारी केके नरगाम ने बताया कि "करीब एक सप्ताह पहले जिले के चार वेयरहाउसों पर छापेमारी की गई थी. जिला कलेक्टर द्वारा 30 नवंबर 2025 तक समस्त वेयरहाउस और गोदाम मालिकों से धाम की जानकारी मांगी गई थी. इसमें 14 वेयरहाउस द्वारा धान की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी. जिसके बाद सभी विभागों की संयुक्त टीम द्वारा सोमवार शाम को केजी चौदहा एंड एग्रो सर्विस वेयरहाउस पर छापामार कार्रवाई की गई.

गोदाम में बड़ी मात्रा में धान का स्टॉक भंडारित पाया गया, लेकिन संचालक की ओर से धान का कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया. प्रशासन का मकसद किसानों की उपज और मंडी व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखना है. ऐसे में बिना दस्तावेज के रखा गया भारी स्टॉक गंभीर मामला माना जा रहा है और जांच के बाद नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी."

