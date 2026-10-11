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प्रेम की गवाही देता कटनी का पुष्पावती, विक्रमादित्य ने ली थी कामकंदला और माधवानल के प्रेम की परीक्षा

कटनी: लैला-मजनू, हीर-रांझा और सीरी-फरहाद मोहब्बत की ये दास्तानें तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के कटनी से महज 15 किलोमीटर दूर, राजा कर्ण की ऐतिहासिक नगरी पुष्पावती बिलहरी में एक ऐसी प्रेम कहानी दफन है, जिसने इतिहास के रुख को बदल दिया था. एक ऐसी मोहब्बत, जिसकी परीक्षा खुद उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने ली थी.

कला का यह सम्मान देखकर कामकंदला, माधवानल के प्रति आकर्षित हो गई और दोनों में अथाह प्रेम हो गया, लेकिन राजा को यह बात नागवार गुजरी. गुस्से में आकर राजा ने माधवानल को तुरंत राज्य से निष्कासित कर दिया. प्यार से दूर होकर माधवानल भटकते हुए उज्जैन के न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य की शरण में पहुंचे. उन्होंने सम्राट से अपने प्रेम की भीख मांगी.

एक शाम, राजा के दरबार में कामकंदला का नृत्य चल रहा था. माधवानल वहां से गुजरे और उन्होंने सिर्फ बाहर से संगीत सुनकर यह भांप लिया कि अंदर मृदंग बजाने वाले का एक अंगूठा नकली है और संगीत में थोड़ी अशुद्धि है. जब राजा ने यह बात परखी, तो वे माधवानल की प्रतिभा के कायल हो गए और उन्हें पुरस्कृत किया. माधवानल को मिले उस पुरस्कार को उन्होंने बिना किसी लालच के, कामकंदला के नृत्य से खुश होकर उसे सौंप दिया.

इतिहासकार राजेंद्र सिंह ठाकुर ईटीवी भारत से बात करते हुए बताते हैं कि "कटनी से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर बिलहरी की ये कहानी, आज से सदियों पहले की है. इस पुष्पावती नगरी (बिलहरी) में कामकंदला नाम की एक बेहद खूबसूरत और नृत्यकला में निपुण राजनर्तकी रहती थी. उसकी एक झलक पाने के लिए बड़े-बड़े राजा और महाराजा तरसते थे. इसी दौरान, नगर में माधवानल का आगमन होता है, जो वीणा वादन और संगीत के अद्वितीय उस्ताद थे.

विक्रमादित्य ने उड़ाई थी झूठी अफवाह

राजेंद्र सिंह ठाकुर बताते हैं कि सम्राट विक्रमादित्य ने माधवानल की मदद करने का फैसला किया, लेकिन पहले उन्होंने दोनों के प्यार की परीक्षा लेनी चाही और विक्रमादित्य ने पुष्पावती नगरी पर चढ़ाई कर दी. युद्ध के दौरान, राजा विक्रमादित्य ने कामकंदला के महल में यह झूठी खबर भिजवा दी कि 'माधवानल युद्ध में मारे गए हैं. यह सुनते ही कामकंदला का दिल टूट गया और उसने सदमे में तुरंत अपने प्राण त्याग दिए.

पुष्पावती बिलहरी (ETV Bharat)

जब यह खबर माधवानल तक पहुंची, तो वे भी इस वियोग को सहन नहीं कर सके और उन्होंने भी दम तोड़ दिया. दोनों के सच्चे और आत्मिक प्रेम को देखकर राजा विक्रमादित्य को गहरा पछतावा हुआ. लोककथाओं के अनुसार, विक्रमादित्य ने भगवान शिव और बेतालों की मदद से दोनों प्रेमियों को पुनः जीवित किया और उनका मिलन कराया. जिसे जानकार यह भी बताते हैं कि यह कटनी जिले का ताजमहल है, जो बिलहरी स्थित अपनी खंडहरनुमा इमारत से प्रशासन को पुकारता नजर आता है."

स्थानीय निवासियों ने क्या कहा ईटीवी भारत में देखें

जनपद सदस्य संतोष कुमार माझी ने इस कामकन्दला की दुर्दशा को लेकर जिला प्रशासन एवं मध्य प्रदेश सरकार से मांग की है कि इसे पर्यटक स्थल बनाया जाए, ताकि यह अपनी कटनी जिले ही नहीं भारत देश की विरासत को लोग जान सके." स्थानीय निवासी राजेंद्र प्रसाद श्रीवास ने बताया कि "जब से हमने होश संभाला है, बिलहरी कि इस विरासत को धीरे-धीरे टूटते विखरते ही देखा है, लेकिन किसी ने किसी और ध्यान नहीं दिया. जबकि बहुत बड़े क्षेत्रफल में यह विरासत विराजमान है, अगर इसे सही तरीके से पुरातत्व विभाग ध्यान दे तो बहुत ही शानदार बहुत ही लोकप्रिय पर्यटक स्थल बनेगा.

साथी मध्य प्रदेश शासन को राजस्व की पूर्ति होगी. उन्होंने यह भी बताया कि इसकी देखरेख न होने के कारण यहां सुबह-शाम शराबी एवं अपराधिक प्रवृत्ति के लोग पहुंचते हैं और अपना डेरा जमाते हैं." इतिहास की यह अमर प्रेम कहानी आज भी बिलहरी के इस कामकंदला किले और रंगशाला की दीवारों में गूंजती है, लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि 11वीं सदी की यह अमूल्य धरोहर आज बदहाली के आंसू रो रही है.