CRPF जवान की चोरी लोडेड मैगजीन मिलीं, 3 आरोपियों के पास से 35 कारतूस बरामद

बिहार चुनाव ड्यूटी से काचीगुड़ा लौट रही सीआरपीएफ जवानों से भरी स्पेशल ट्रेन से चोरी हुईं थी 2 लोडेड मैगजीन. कटनी स्टेशन आउटर की घटना.

KATNI 35 CARTRIDGES RECOVERED
3 आरोपी गिरफ्तार, 35 कारतूस बरामद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 23, 2025 at 4:38 PM IST

कटनी: सीआरपीएफ जवानों से भरी स्पेशल ट्रेन से 2 लोडेड मैगजीन के रहस्यमय तरीके से चोरी हो जाने के मामले में कटनी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. जीआरपी, आरपीएफ और सिटी पुलिस कटनी की संयुक्त टीम ने चोरी हुई मैगजीन के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इन आरोपियों के पास से गायब 35 कारतूस बरामद कर लिए हैं. फिलहाल 3 आरोपी फरार हैं जिनके पास बाकी के 5 कारतूस बताए जा रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस कई जगह छापेमारी कर रही है.

सीआरपीएफ जवानों की स्पेशल ट्रेन से चोरी हुई थीं 2 मैगजीन

कटनी सीएसपी नेहा पच्चीसिया ने बताया कि "बिहार चुनाव से ड्यूटी कर सीआरपीएफ के जवान स्पेशल ट्रेन से वापस लौट रहे थे. जवानों से भरे ये स्पेशल ट्रेन बिहार के गया से काचीगुड़ा (हैदराबाद) जा रही थी. इसी दौरान यह ट्रेन कटनी के लमतरा से अधारकाप के बीच आउटर पर खड़ी थी.

CRPF जवान की चोरी लोडेड मैगजीन मिलीं (ETV Bharat)

इसी दौरान सीआरपीएफ की महिला सिपाहियों की नींद लगी हुई थी और कुछ लोगों ने सीआरपीएफ की महिला सिपाही अस्वार प्रतीक्षा सुधाकर के पास रखीं 2 इनसाइज राइफल की 2 भरी हुईं मैगजीन चोरी कर भाग गए थे. सर्चिंग के दौरान पुलिस ने झाड़ियों से दोनों मैगजीन बरामद कर लीं थी लेकिन इनमें से कारतूस गायब थे."

BIHAR ELECTION CRPF SPECIAL TRAIN
सीआरपीएफ जवानों की स्पेशल ट्रेन से चोरी हुई थीं 2 मैगजीन (ETV Bharat)

3 आरोपी गिरफ्तार, 35 कारतूस बरामद

कटनी सीएसपी नेहा पच्चीसिया ने बताया कि " घटना के बाद सीआरपीएफ जवान अस्वार प्रतीक्षा सुधाकर ने जीआरपीएफ थाने कटनी में आकर इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट के बाद जीआरपीएफ के अधिकारियों ने सिटी पुलिस और आरपीएफ के पुलिस के आला अधिकारी हरकत में आए और 24 घंटे के अंदर चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है. 3 आरोपी पकड़ लिए गए हैं और 3 आरोपी फरार हैं. पकड़े गए 3 आरोपियों के पास से 35 कारतूस बरामद कर लिए गए हैं. वहीं फरार 3 आरोपियों के पास 5 मैगजीन होना बताया जा रहा है. जिनकी तलाश तेजी से की जा रही है."

SPECIAL TRAIN GAYA TO KACHIGUDA
रेलवे लाइन के पास मिली थीं खाली मैगजीन (ETV Bharat)

रेलवे लाइन के पास मिली थीं खाली मैगजीन

कटनी सीएसपी नेहा पच्चीसिया से मिली जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट दर्ज होते ही कटनी पुलिस, जीआरपी और सीआरपीएफ एक्टिव हो गई थी और चोरी हुई मैगजीन की खोजबीन के दौरान आउटर में रेलवे लाइन के किनारे दोनों मैगजीन बरामद हो गई थीं लेकिन इनमें भरे 40 कारतूस गायब थे. जीआरपी और सिटी पुलिस की संयुक्त टीम ने इसके बाद कारतूस गायब करने वाले आरोपियों की तलाश शुरू की थी.

KATNI POLICE AND GRP JOINT TEAM
3 आरोपी गिरफ्तार, 3 फरार (ETV Bharat)

इसके बाद कटनी के कोतवाली थाना क्षेत्र के अधारकाप इलाके से 3 आरोपियों को अरेस्ट कर उनसे कड़ाई से पूछताछ की और उनके पास से मैगजीन के 35 कारतूस बरामद कर लिए हैं. जिसमें से 3 आरोपी अभी भी फरार है जिसके पास 5 अन्य कारतूस हैं. इन फरार तीन आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है.

