कटनी में नकली गुटखा फैक्ट्री से बड़ी खेप जब्त, सप्लाई चेन कहां तक? जल्द होगा खुलासा
कटनी में नकली गुटखा फैक्ट्री पर पुलिस का छापा. बड़ी खेप के साथ रैपर व मशीन जब्त. नेटवर्क में कई लोग शामिल होने की आशंका.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 4:20 PM IST
कटनी : शहर के माधवनगर थाना क्षेत्र स्थित बंगला लाइन के एक मकान में नकली गुटखा फैक्ट्री का भंडाफोड़. पुलिस ने मंगलवार तड़के छापेमारी कर नकली गुटखा की खेप, रैपर और गुटखा पैक करने की मशीन बरामद की है. माधवनगर थाना प्रभारी संजय दुबे ने बताया "मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छापा मारा. मौके पर पाया गया कि 'लहर' ब्रांड के नाम से नकली गुटखा तैयार कर उसकी पैकिंग की जा रही थी."
फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाली पैकेजिंग मशीन और रैपर के साथ-साथ बड़ी मात्रा में तैयार नकली गुटखा जब्त किया गया है. सभी गुटखों पर नकली लेबल और मिलावटी सामग्री के संकेत मिले. इन पैकेट्स पर लगा लेबल कानूनी तौर पर पंजीकृत उत्पादों की नकल कर रहा था.
पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी पुलिस
पुलिस ने नकली गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री मालिक निलेश पाहुजा को मौके से गिरफ्तार किया है. पूछताछ के दौरान उसने कबूल किया "वह इस अवैध कारोबार का संचालन कर रहा था". पुलिस जांच को आगे बढ़ाकर सप्लाई चैन, वित्तीय लेन-देन और अन्य संलिप्त व्यक्तियों की पहचान कर रही है. जब्त माल और फैक्ट्री से मिले दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि यह पता चल सके कि नकली गुटखा किन-किन दुकानों या थोक विक्रेताओं तक पहुंच रहा था.
पुलिस ने लोगों को सचते रहने को कहा
पुलिस का कहना है कि यह केवल एक कड़ी है और इस तरह के मामलों की पहचान के लिए और छापे भी चलाए जाएंगे. नकली गुटखा तैयार करना स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है, हालांकि सभी प्रकार के गुटखा में कैंसरजनक और जहरीले तत्वों से भरा होते हैं. अगर इसमें नकली सामग्री जोड़ दी जाए तो जोखिम का स्तर और बढ़ जाता है. पुलिस प्रशासन ने जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध सामान की सूचना पुलिस या खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को तुरंत दें.
पुलिस ने कहा है "जब्त माल का फोरेंसिक तथा रासायनिक परीक्षण किया जाएगा ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इसमें किस प्रकार के घटक शामिल हैं. सप्लाई नेटवर्क और वितरकों की खोज के लिए विभिन्न दुकानों और गोदामों की तलाशी ली जाएगी. आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है."
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मध्य प्रदेश में नकली गुटखा फैक्ट्री
मध्य प्रदेश में अक्सर नकली गुटखा की खेप पकड़ी जा रही है. 26 फरवरी 2026 को छतरपुर के नौगांव थाना क्षेत्र में अवैध गुटखा फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया था. अवैध फैक्ट्री में गुटखा बनाकर यूपी में बेचा जा रहा था. मौके से 11 बोरी अवैध गुटखा और निर्माण में इस्तेमाल होने वाली मशीनें जब्त की गई थीं. जनवरी 2026 में इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र (सहारा सिटी) में 'विमल' पान मसाला के नाम से नकली उत्पाद बनाने वाली फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा था. मौके से पैकिंग मशीन और भारी मात्रा में नकली तंबाकू-गुटखा जब्त हुआ. अगस्त 2025 में उमरिया जिले के पाली (हरीश किराना स्टोर) में भारी मात्रा में नकली 'राजश्री' गुटखा पकड़ा गया था.