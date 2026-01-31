ETV Bharat / state

कटनी में दर्दनाक हादसा, करंट लगने से एक मजदूर की मौत, सुरक्षा इंतजाम पर उठ रहे गंभीर सवाल

जानकारी के अनुसार, मजदूर दिनेश केवट (35) का काम के दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से फिसल गया. जिससे बगल से गुजर रही हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आ गया. करंट लगते ही वह गंभीर रूप से झुलस गया और छत से नीचे जा गिरा. घटनास्थल पर मौजूद सीसीटीवी कैमरे में पूरा मामला कैद हो गया. आसपास में मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

कटनी: मध्य प्रदेश के कटनी के विश्राम बाबा क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई, जब एक निर्माणाधीन मकान में काम कर रहा मजदूर हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया. जिसका लाइव वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. बताया जा रहा है कि प्रदूषण कार्यालय के पास स्थित मनोज गर्ग के मकान के छत की ढलाई का कार्य चल रहा था. इसी दौरान यह घटना हुई.

कटनी में काम के दौरान करंट लगने से मजदूर की मौत (ETV Bharat)

सुरक्षा इंतजाम को लेकर उठ रहे सवाल

घटना की सूचना मिलते ही तुरंत माधव नगर पुलिस मौके पहुंची और मजदूर को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. फिलहाल पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच में जुट गई है. वहीं, इस घटना के बाद निर्माण स्थलों पर सुरक्षा इंतजामों को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं.

बीते (24 जनवरी 2026) को सिंगरौली में 4 आरोपियों ने करंट लगाकर नीलगाय, लोमड़ी, सियार व जंगली सुअर का बेरहमी से शिकार किया, जिसके बाद वन विभाग ने ऑपरेशन चलाकर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है.

वन विभाग को मुखबिरों से सूचना प्राप्त हुई थी कि बीट सिलफोरी क्षेत्र में वन्य प्राणियों का शिकार किया गया है. सूचना मिलते ही बीट प्रभारी सिलफोरी अन्य वन अमले के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे. मौके पर निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सब्बल से जमीन में गड्ढा खोदकर बांस की खूटियां गाड़ी गई थीं, जिन्हें बाइंडिंग वायर से जोड़कर पास की 11 हजार केवी विद्युत लाइन से अवैध रूप से करंट सप्लाई दी गई थी.