सतना BJP नेता को वीडी शर्मा की दो टूक, दिग्विजय सिंह की पोस्ट पर गजब रिएक्शन
कटनी पुस्तक मेले में पहुंचे खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह की हलिया पोस्ट पर कहा देर से सही, लेकिन सही बात की है.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 29, 2025 at 4:31 PM IST
कटनी: मध्य प्रदेश के कटनी में आयोजित 13वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले में रविवार को पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने शिरकत की. इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह द्वारा की गई आरएसएस और बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे की प्रशंसा पर खुलकर विचार रखा. साथ ही सतना के रामपुर बघेलान में भाजपा नेता द्वारा महिला के साथ बदतमीजी और धमकी देने के कथित वीडियो मामले पर वीडी शर्मा ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "कानून सबके लिए बराबर है. कानून से कोई भी ऊपर नहीं है. यदि कोई भी कानून तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है. चाहे वह किसी भी दल का हो."
हर साल नए आयाम स्थापित कर रहा राष्ट्रीय पुस्तक मेला
कटनी में राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है. इस कार्यक्रम का यह 13वां साल है. राष्ट्रीय पुस्तक मेले के समापन कार्यक्रम में पहुंचे खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने बताया,"आज यानी रविवार को कटनी में ऐतिहासिक पुस्तक मेले का समापन हो रहा है. यह मेला हर साल नए आयाम स्थापित कर रहा है. इसमें आत्मनिर्भर भारत से लेकर स्वदेशी समेत कई थीम पर प्रदर्शनी और स्टॉल लगे हुए हैं. इन स्टॉलों में बड़ी संख्या में एक से बढ़कर एक मशहूर लेखकों की किताबें लगी हुई हैं. साथ ही इस मेले में कई पुस्तकों का विमोचन भी किया गया है."
आरएसएस के 100 साल होने पर आयोजित हुआ पुस्तक मेला
राष्ट्रीय पुस्तक मेले के समापन पर वीडी शर्मा ने मेले के आयोजकों को बधाई और शुभकामनाएं दी. साथ ही उन्होंने बताया कि "इस साल कटनी में राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य किया गया है. इसमें कई प्रकार की नई चीजों को जोड़ने का प्रयास किया गया है."
देश कानून से चलता है: खजुराहो सांसद
इस दौरान मीडिया ने सांसद विष्णु दत्त शर्मा से सतना के बीजेपी नेता अशोक सिंह द्वारा महिला से कथित अभद्रता सहित कटनी में नगर निगम कमिश्नर और कर्मचारियों के साथ भाजपा सदस्य द्वारा की गई बदसलूकी के मामले पर सवाल पूछा. इसका जवाब देते हुए खजुराहो सांसद शर्मा ने कहा,"देश समाज कानून से चलता है और कानून सब पर लागू होता है. चाहे कोई हो. इस प्रकार की चीजें भारतीय जनता पार्टी न कभी स्वीकार करती है और न कभी स्वीकार करेगी."
'देर से ही सही दिग्विजय सिंह ने सही बात की'
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के एक्स पोस्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी तस्वीर साझा कर आरएसएस और बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे की प्रशंसा की थी. जिसके बाद सियासी हलचल बढ़ गई थी. इस पर अब विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि "दिग्विजय सिंह देर से ही सही, लेकिन सही बात पर पहुंचे हैं." उन्होंने कहा कि "दिग्विजय सिंह वर्ष भर नकारात्मक राजनीति करते रहे और उन्हें आरएसएस से एलर्जी रही है, लेकिन आज उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि संघ का एक साधारण कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री बना यह संगठन की ताकत है."