युवक का मोबाइल देखकर मंगेतर ने खोया आपा, वायर से गला घोंटकर हत्या

कटनी पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा, होने वाली पत्नी ही निकली कातिल, ससुराल पहुंचे युवक की वायर से गला घोंटकर की थी हत्या.

KATNI MURDER CASE SOLVED
कटनी में मंगेतर ने की थी युवक की हत्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 14, 2026 at 7:53 AM IST

Updated : February 14, 2026 at 8:26 AM IST

कटनी: रीठी थाना पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया है. क्षेत्र के ग्राम खम्हरिया में बीते बुधवार को होने वाले ससुराल पहुंचे एक युवक की हत्या का मामला सामने आया था. इस सनसनीखेज वारदात में युवक की होने वाली पत्नी ही उसकी कातिल निकली. पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है. युवती ने खुलासा किया कि उसने युवक के मोबाइल पर गलत कंटेंट देख लिया था. जिसके बाद उनका विवाद हुआ था.

ससुराल पहुंचे युवक की हत्या
एडिशनल एसपी संतोष डेहरिया ने बताया कि, ''कटनी के रीठी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खम्हरिया में बुधवार को एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना मिली थी. सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई. मृतक की पहचान सुनील आदिवासी उम्र 20 वर्ष, निवासी पड़वार थाना विजयराघवगढ़ के रूप में हुई थी. सुनील की शादी खम्हरिया गांव में तय हुई थी और इसी सिलसिले में वह मंगलवार रात में अपने होने वाले ससुराल पहुंचा था. लेकिन अगली सुबह उसका शव गांव में मिला, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई.''

कटनी पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा (ETV Bharat)

गला घोंटकर युवती ने की थी हत्या
जांच के दौरान पुलिस को मृतक के गले और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट के निशान मिले, जिससे हत्या की आशंका गहराई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने हर पहलू से जांच शुरू की. पूछताछ के दौरान युवक की मंगेतर शुरू में पुलिस को गुमराह करती रही, लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने चौंकाने वाला खुलासा किया। युवती ने स्वीकार किया कि उसने ही युवक के गले में वायर डालकर उसका गला घोंट दिया था.

मोबाइल बना विवाद की वजह
आरोपी युवती का कहना था कि, उसने अपने मंगेतर के मोबाइल पर गलत कंटेंट देखा था. जिसको लेकर दोनों में विवाद हुआ था. गुस्से में आकर युवती ने युवक के गले को वायर से घोटकर मौत के घाट उतर दिया. पुलिस ने आरोपी युवती को अभिरक्षा में लेकर न्यायालय में पेश कर दिया है. फिलहाल पुलिस हत्या के पीछे के कारणों की विस्तृत जांच कर रही है.

