ETV Bharat / state

सड़क के गड्ढों की 11वीं वर्षगांठ, कटनी में जर्जर सड़क का कांग्रेस ने केक काटकर मनाया जन्मदिन

सड़क की बदहाली के विरोध में बुधवार को युवा कांग्रेस नेता राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला. प्रदर्शनकारियों ने केक काटकर इस सड़क की 11वीं वर्षगांठ मनाई और प्रतीकात्मक विरोध के जरिए प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बीते 11 सालों से सड़क की मरम्मत की मांग कर रहे हैं, लेकिन हालात अभी तक जस की तस बनी हुई है.

कटनी: मध्य प्रदेश के कटनी से सड़क का जन्मदिन मनाए जाने का अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां बड़वारा तहसील के बसाड़ी मार्ग का केक काटकर जन्मदिन मनाया गया. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सड़क का केक काटकर जन्मदिन क्यों मनाया गया? तो बता दें कि यहां कांग्रेस ने 11 साल से जर्जर पड़ी सड़क का केक काटकर अनोख विरोध प्रदर्शन किया है. सड़क की मौजूदा स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि यह अब राहगीरों, स्कूली बच्चों, वाहन चालकों और मरीजों को ले जाने वाली एंबुलेंस भी यहां फंस जाती हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों से यहां सड़क पर जगह-जगह गड्ढे हैं, जिससे यहां से गुजरना हर दिन एक जोखिम भरा कदम होता है.

कटनी में जर्जर सड़क को लेकर कांग्रेस ने केक काटकर किया अनोखा प्रदर्शन (ETV Bharat)

उग्र आंदोलन की चेतावनी

कांग्रेस नेता राघवेंद्र सिंह ने बताया, "हमलोग पिछले 11 वर्षों से सड़क के सुधार के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं. कई बार विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन अभी तक सड़क निर्माण या मरम्मत का काम शुरू नहीं हो सका है. यह सड़क केवल स्थानीय लोगों के आवागमन का जरिया नहीं है, बल्कि आसपास के स्कूली बच्चों, मजदूरों, बुजुर्गों और मरीजों के लिए भी बेहद जरूरी मार्ग है. इसके बावजूद प्रशासन की ओर से लगातार लापरवाही की जा रही है. अगर जल्द निर्माण कार्य नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा."

केक काटकर सड़क के गड्ढों की मनाया 11वीं वर्षगांठ (ETV Bharat)

मरीजों और गर्भवती महिलाओं की जान को खतरा

ग्रामीणों ने परेशानी बताते हुए कहा कि एंबुलेंस और अन्य आपातकालीन वाहनों को इस सड़क से गुजरने में भारी दिक्कत होती है. अगर कोई गर्भवती महिला या गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को इस रास्ते से लेकर जाते हैं, तो खराब सड़क की वजह से स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है. यही कारण है कि ग्रामीण अब इसे सिर्फ खराब सड़क नहीं, बल्कि जीवन और सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा मान रहे हैं.

निर्माण कार्य की समय सीमा तय करने की मांग

लोगों ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि सड़क का तत्काल सर्वे कराकर मरम्मत शुरू की जानी चाहिए. अगर सड़क को पूरी तरह दोबारा बनाना आवश्यक है, तो वह भी किया जाए. निर्माण कार्य की समय-सीमा तय की जाए, ताकि जनता को बार-बार इंतजार न करना पड़े. सड़क के दोनों ओर सुरक्षा और जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे भविष्य में सड़क दोबारा इतनी तेजी से खराब न हो.