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कटनी में जिंदा जलकर एक व्यक्ति की मौत, परिजन ने लगाया हत्या का आरोप, जांच में जुटी पुलिस

कटनी में एक व्यक्ति का जला हुआ शव मिला, परिजन ने आपसी विवाद में हत्या और जलाकर मार डालने का लगाया आरोप.

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कटनी में एक व्यक्ति का जला हुआ शव मिला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 26, 2026 at 8:42 PM IST

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कटनी: कठुला थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत कछगवां में रविवार को एक व्यक्ति का जला हुआ शव मिला. परिजन का आरोप है कि आपसी विवाद के कारण व्यक्ति की पहले हत्या की गई और उसके बाद उसकी दुकान में आग लगा दी गई. जिससे ऐसा प्रतीत हो कि आग लगने के कारण व्यक्ति की जलकर मौत हुई है. इस घटना के बाद परिजन और ग्रामीणों ने जले हुए शव को सड़क पर रख चक्काजाम कर दिया. इधर, पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है.

'घटना से पहले तेजीलाल ने दी थी धमकी'

कटनी ग्राम पंचायत कछगवां के जोबा गांव में 52 साल के रघुनाथ पटेल दुकान चला रहे थे. परिजन के अनुसार उनका विवाद गांव में रहने वाले तेजीलाल चौधरी से हुआ था. मृतक के परिजन शिवम पटेल ने बताया कि "घटना के एक दिन पहले रघुनाथ और तेजीलाल की आपस में कहासुनी हुई थी. जिसकी शिकायत पुलिस को की गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. तेजीलाल ने घटना से कुछ ही समय पहले रघुनाथ पटेल को देख लेने की धमकी दी थी."

आपसी विवाद में एक व्यक्ति की हत्या और जलाकर मार डालने का आरोप (ETV Bharat)

ग्रामीणों का पुलिस पर लापरवाही का आरोप

परिजन इंदू पटेल ने बताया कि "कहासुनी के बाद पुलिस पहुंची थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की. यदि शनिवार को ही गिरफ्तारी हो जाती, तो आज ये घटना नहीं होती. घटना के बाद से तेजीलाल चौधरी फरार है." ग्रामीण पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं. लोगों ने आरोपियों पर जल्द कार्रवाई की मांग की है. शव को सड़क पर रखकर चक्काजाम कर दिया. जिससे आवागमन ठप हो गया. जिसके बाद पुलिस ने घंटो मशक्कत कर जाम खुलवाया.

'पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई'

कुठाल थाना प्रभारी राजेन्द्र मिश्र ने बताया कि "ग्राम पंचायत की बनवाई इस दुकान में आग लग गई थी. जब लोगों ने आग बुझाई, तो देखा कि रघुनाथ पटेल की जलकर मौत हो चुकी है. जिसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया और शव परिजन को सौंप दिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ग्रामीणों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."

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