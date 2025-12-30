ETV Bharat / state

स्कूल में खेल रहे छात्र को जबड़े में दबा ले भागा तेंदुआ, रेस्क्यू टीम को खून से लथपथ मिला, मौत

कटनी के घुनौर गांव में बेहद दर्दनाक घटना. कई दिनों से घूम रहे तेंदुए ने बालक को बनाया शिकार. इलाके में फैली दहशत.

katni Leopard killed boy
स्कूल में खेल रहे छात्र को जबड़े में दबा ले भागा तेंदुआ, मौत (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 30, 2025 at 6:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कटनी : कटनी के विजयराघवगढ़ के पास स्थित घुनौर गांव में मंगलवार को आदमखोर तेंदुए ने 5वीं क्लास के छात्र को अपना शिकार बनाया. तेंदुए के हमले के बाद ग्रामीणों ने पुलिस व वन विभाग को सूचना दी. इसके बाद रेस्क्यू शुरू किया गया.

लोगों का शोर सुनकर तेंदुआ बच्चे को छोड़कर भाग गया. लेकिन तब तक बच्चा खून से लथपथ हो चुका था. बच्चे की मौत के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है. लोगों में तेंदुए की दहशत है. वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग के प्रति रोष जताया है.

कटनी एसपी अभिनव विश्वकर्मा (ETV BHARAT)

साथ खेल रहे बच्चों ने ग्रामीणों को दी सूचना

तेंदुए के हमले की सूचना पाकर वन विभाग एवं पुलिस मौके पर पहुंची. ग्रामीणों के अनुसार ग्राम गुनौर निवासी राज कोल (10 वर्ष) 5वीं क्लास का छात्र था. वह स्कूल के बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था. इस दौरान जंगल की ओर से आदमखोर तेंदुआ आया. तेंदुए ने राज कोल को अपने जबड़े में दबाया और जंगल की ओर भाग गया. ये देखकर साथ खेल रहे बच्चों ने गांव में जाकर लोगों को बताया. बिना देर लगाए ग्रामीणों ने वन विभाग एवं पुलिस विभाग को सूचना दी.

वन अमले ने ड्रोन की मदद से किया रेस्क्यू

मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ड्रोन की सहायता से तेंदुए के पदमार्क के आधार पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. लगभग डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद राज कोल का शव जंगल की झाड़ी में खून से लथपथ मिला. वन विभाग ने ड्रोन, पगमार्क, ट्रैकिंग और घेराबंदी से तेंदुए की तलाश तेज कर दी है.

पिंजरा लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई है. ग्रामीणों को समूह में रहने और रात में बाहर न निकलने की सलाह दी गई है. वन विभाग मुनादी कर सतर्कता बरतने की चेतावनी दे रहा है. एसपी अभिनव विश्वकर्मा ने बताया "ग्रामीणों के गुस्से को शांत करने के लिए पुलिस लगातार बात कर रही है."

TAGGED:

LEOPARD SNATCHES BOY JAW
KATNI FOREST TEAM RESCUE
COMPLAINTS LEOPARD MOVEMENT
KATNI NEWS
KATNI LEOPARD KILLED BOY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.