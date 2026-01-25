ETV Bharat / state

कटनी में तेंदुए की आहट, दहाड़ से सहमे ग्रामीण, रेस्क्यू टीम के आते ही गोल हुआ आदमखोर

कटनी के ढीमरखेड़ा वन परिक्षेत्र में घूम रहा तेंदुआ, डर के साय में जी रहे ग्रामीण, रेस्क्यू में जुटी वन विभाग की टीम, अलर्ट जारी.

KATNI LEOPARD SIGHTING
कटनी में तेंदुए की आहट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 25, 2026 at 10:53 AM IST

Updated : January 25, 2026 at 11:54 AM IST

कटनी: मध्य प्रदेश के कटनी जिले अंतर्गत ढीमरखेड़ा वन परिक्षेत्र में तेंदुए की लगातार मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल निर्मित हो गया है. वन परिक्षेत्र के काई ग्राम सहित आसपास के इलाकों में बीते कई दिनों से तेंदुआ घूमता दहाड़ता देखा जा रहा है. हाल ही में तेंदुआ ढीमरखेड़ा क्षेत्र के ग्राम राखी में एक घर में घुस गया था. जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी. जब तक वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचती तब तक तेंदुआ मौके से गोल हो गया.

रात में आती हैं तेंदुए की आवाजें
बताया जाता है कि, ग्राम राखी और आसपास के भटगवां, करौंदी बीट सर्किल के भनपुरा और गढ़मास क्षेत्र में तेंदुए की लगातार दस्तक देखी जा रही है. ग्रामीणों का कहना है कि, ''रात के समय तेंदुए की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं. वहीं कई लोगों ने उसे प्रत्यक्ष रूप से देखा और मोबाइल में वीडियो भी रिकॉर्ड किए हैं. दिन के उजाले में तेंदुए के दिखने से लोगों में डर और बढ़ गया है. घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग का उड़नदस्ता दल मौके पर पहुंचा और पूरे क्षेत्र में सघन सर्चिंग अभियान चलाया गया. हालांकि तेंदुआ नजर नहीं आया.

कटनी के ढीमरखेड़ा वन परिक्षेत्र में घूम रहा तेंदुआ

वन विभाग ने ग्रामीणों से की अपील
स्थिति को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग ने क्षेत्र में अतिरिक्त वन कर्मियों को तैनात किया है और पुलिस बल के साथ संयुक्त गश्त शुरू कर दी गई है. ग्रामीणों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है. वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों इलाके में मुनादी करा रहे हैं कि, तेंदुआ शिकार की तलाश में आबादी की ओर आ सकता है, इसलिए लोग जंगल की ओर अकेले न जाएं. आवश्यकता होने पर समूह में, शोर करते हुए ही बाहर निकलें.

तेंदुए की तलाश में जुटी रेस्क्यू टीम
स्लीमनाबाद एसडीओपी आकांक्षा चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि, ''ग्रामीणों से तेंदुए की मौजूदगी की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस और वन अमले ने संयुक्त रूप से सर्चिंग की. ग्राम रखी में तेंदुआ एक घर में घुसा था, जिसे पकड़ने के लिए रेस्क्यू की तैयारी की गई थी, लेकिन वह भाग निकला. फिलहाल वन विभाग की टीम निगरानी बनाए हुए है और पुलिस लगातार गांवों में गश्त कर रही है, लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं.''

