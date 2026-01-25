चूल्हा चौका छोड़ भागी महिलाएं, लाड़ली बहना योजना में नया रजिस्ट्रेशन!, 5 दिन में 10 हजार आवेदन
कटनी में लाड़ली बहना योजना के नए फॉर्म भरने और राशि बढ़ाये जाने की अफवाह. गांव-कस्बों से कलेक्ट्रेट पहुंच रही महिलाएं.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
January 25, 2026
कटनी: कटनी जिले में लाड़ली बहना योजना को लेकर फैली अफवाहों ने प्रशासन की परेशानी बढ़ा दी है. बीते पांच दिनों से कलेक्ट्रेट कार्यालय में महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. गांव-कस्बों से हजारों महिलाएं इस उम्मीद में कलेक्ट्रेट पहुंच रही हैं कि लाड़ली बहना योजना के नए फॉर्म भरे जा रहे हैं या फिर योजना की राशि बढ़ाई जा रही है. हालात ऐसे हैं कि सिर्फ पांच दिनों में ही 10 हजार से ज्यादा महिलाएं अपने आवेदन लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच चुकी हैं.
कलेक्ट्रेट में महिलाओं की भीड़, प्रशासन को 10 हजार से अधिक आवेदन मिले
कलेक्ट्रेट में महिलाओं के आने का यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. पिछले पांच दिनों में प्रशासन को 10 हजार से अधिक आवेदन मिल चुके हैं. महिलाओं के बीच यह भ्रम फैल गया है कि सरकार ने लाड़ली बहना योजना के नए रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू कर दिए हैं. इसी अफवाह के चलते महिलाएं घर-गृहस्थी का काम छोड़कर सुबह से ही कलेक्ट्रेट की लाइनों में खड़ी नजर आ रही हैं. बढ़ती भीड़ और भ्रम की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर आशीष तिवारी ने स्थिति को स्पष्ट किया है.
कलेक्टर ने बताया नए रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे, न ही बढ़ी है राशि
कटनी कलेक्टर आशीष तिवारी ने साफ कहा है कि "फिलहाल लाड़ली बहना योजना के लिए न तो नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और न ही राशि बढ़ाने को लेकर कोई प्रक्रिया चल रही है. योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिल रहा है जिनका नाम पहले से पोर्टल पर दर्ज है. कलेक्टर ने यह भी बताया कि प्रशासन की कोशिश रहती है कि दूर-दराज से आई कोई भी महिला निराश होकर न लौटे. इसी कारण जो महिलाएं आवेदन लेकर आ रही हैं, उनके फॉर्म ले लिए जा रहे हैं ताकि उन्हें संतोष मिल सके."
उन्होंने कहा लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि नए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं. प्रशासन ने महिलाओं से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह या भ्रामक जानकारी में न आएं. सरकार की ओर से लाड़ली बहना योजना को लेकर फिलहाल कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ है. कलेक्ट्रेट में उमड़ रही भीड़ गलत सूचनाओं का नतीजा है. प्रशासन ने महिलाओं से केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने की अपील की है.