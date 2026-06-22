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बिना कोचिंग यूनिवर्सिटी टॉप, राष्ट्रपति से मिले 3 गोल्ड मेडल, मिलिए कटनी की काजल से

खास बात ये है कि काजल ने किसी कोचिंग संस्थान का सहारा लिए बिना स्वाध्याय और समर्पण से यह मुकाम हासिल किया है. दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने कुल 64 विद्यार्थियों को उत्कृष्ट अकादमिक प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक प्रदान किए. काजल जैन ने बीएससी में फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री विषयों में टॉप रैंकिंग हासिल की. विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने काजल के परिश्रम, समग्र प्रदर्शन की तारीफ की है. काजल का पारिवारिक परिवेश साधारण है. वह पिपरौध की रहने वाली हैं.

कटनी : कटनी की काजल जैन को रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय (RDVV) जबलपुर के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया. काजल जैन को 3 स्वर्ण पदक मिले हैं. गोल्ड मेडल लेकर अपने गृह ग्राम पिपरौध आने पर लोगों ने बैंड बाजे बाजे के साथ काजल की अगवानी की. लोगों ने काजल पर फूलों की बारिश की.

परिजनों का कहना है कि काजल बचपन से ही पढ़ाई में होशियार से है. घर में संसाधन सीमित होने के बावजूद उन्होंने आत्मविश्वास और दृढ़संकल्प से पढ़ाई जारी रखी. परिवार और शिक्षकों का सहयोग मिलने पर काजल ने नियमित अध्ययन व मेहनत करके यह सफलता पाई है. गोल्ड मेडल लाने के बाद काजल के गांव पहुंचने पर बैंड-बाजा और आतिशबाजी के साथ जुलूस निकाला गया.

नागरिकों, शिक्षकों तथा साथियों ने उन्हें बधाई दी. लोगों ने काजल को प्रेरणास्पद उदाहरण बताया और अन्य छात्रों को कठिन परिस्थितियों में भी लक्ष्य पाने की प्रेरणा देने के लिए उनकी तारीफ की.

कठिन परिश्रम से सफलता संभव

शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि काजल की कहानी यह दर्शाती है कि प्रेरणा, नियमितता और स्वअध्ययन से बड़े लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं. भले ही कोचिंग या महंगे संसाधन उपलब्ध न हों. उच्च शिक्षा संस्थानों को ऐसे प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान कर उन्हें और मार्गदर्शन और अवसर प्रदान करने चाहिए, जिससे वे और ऊंचाइयों को छू सकें.

काजल जैन ने कहा "यह उपलब्धि परिवार, शिक्षक और ग्रामीण समुदाय के सहयोग के बिना संभव नहीं थी. उन्होंने छात्रों को संदेश दिया कि कठिन परिश्रम और सही दिशा में लगन से कोई भी लक्ष्य पाया जा सकता है."