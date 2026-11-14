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कटनी जेल गेट के सामने से भागे 3 आरोपी, पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल

कटने जेल के गेट के सामने से भागे 3 आरोपी ( Etv Bharat )

कटनी : मध्यप्रदेश के कटनी में जेल के गेट के सामने से 3 आरोपियों के भागने का चौंकने वाला मामला सामने आया है. प्रदेश की सबसे बड़ी चोरी में शुमार किसना ज्वेलर्स की चोरी की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि कटनी जिले के बहोरीबंद थाने से लाए गए तीन आरोपी पुलिस टीम को चकमा देकर झिझरी जेल के सामने से फरार हो गए. शुक्रवार देर शाम हुई इस घटना के कारण पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. वहीं, फरार हुए बदमाशों को दोबारा पकड़ने के लिए पुलिस की टीम संभावित ठिकानों में दबिश दे रही है.

जेल दाखिला से पहले ही भागे आरोपी फरार हुए तीन आरोपियों में से एक को दोबारा पकड़ लिया गया है लेकिन अभी तक दो अन्य आरोपियों को पकड़ा नहीं जा सका है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक बहोरीबंद पुलिस शुक्रवार देर शाम 151 के तहत कार्यवाही करके तीन आरोपियों राकेश, रंजीत और अभिषेक को जेल दाखिल करने के लिए जिला जेल कटनी आई थी. इससे पहले की पुलिस टीम तीनों आरोपियों को कटनी जिला जेल में दाखिल करा पाती, जेल गेट के सामने से ही चकमा देकर तीनों बदमाश पुलिस कस्टडी से भाग निकले.