कटनी जेल गेट के सामने से भागे 3 आरोपी, पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल
जेल दाखिला से पहले ही भागे आरोपी, पुलिस कस्टडी में ही दे दिया चकमा, बहोरीबंद से लाए जा रहे थे कटनी जेल. जयप्रकाश पटेल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 8:58 AM IST
कटनी : मध्यप्रदेश के कटनी में जेल के गेट के सामने से 3 आरोपियों के भागने का चौंकने वाला मामला सामने आया है. प्रदेश की सबसे बड़ी चोरी में शुमार किसना ज्वेलर्स की चोरी की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि कटनी जिले के बहोरीबंद थाने से लाए गए तीन आरोपी पुलिस टीम को चकमा देकर झिझरी जेल के सामने से फरार हो गए. शुक्रवार देर शाम हुई इस घटना के कारण पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. वहीं, फरार हुए बदमाशों को दोबारा पकड़ने के लिए पुलिस की टीम संभावित ठिकानों में दबिश दे रही है.
जेल दाखिला से पहले ही भागे आरोपी
फरार हुए तीन आरोपियों में से एक को दोबारा पकड़ लिया गया है लेकिन अभी तक दो अन्य आरोपियों को पकड़ा नहीं जा सका है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक बहोरीबंद पुलिस शुक्रवार देर शाम 151 के तहत कार्यवाही करके तीन आरोपियों राकेश, रंजीत और अभिषेक को जेल दाखिल करने के लिए जिला जेल कटनी आई थी. इससे पहले की पुलिस टीम तीनों आरोपियों को कटनी जिला जेल में दाखिल करा पाती, जेल गेट के सामने से ही चकमा देकर तीनों बदमाश पुलिस कस्टडी से भाग निकले.
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जल्द पकड़े जाएंगे बाकी आरोपी : एसडीओपी
स्लीमनाबाद एसडीओपी आकांक्षा चतुर्वेदी के मुताबिक, '' फरार हुए 3 आरोपियों में से एक को दोबारा पकड़ लिया गया है. वहीं, फरार चल रहे दो आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें लगाई गई हैं. इस आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर वापस जेल भेजा जाएग. पुलिस आरोपियों के सभी ठिकानों पर दबिश दे रही है और आगे भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगा.'' वहीं, जेल के सामने से पुलिस कस्टडी से फरार हुए आरोपियों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. माना जा रहा है कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस मामले की जांच शुरू करा सकते हैं.
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15 करोड़ ज्वेलरी लूट की गुत्थ अनसुलझी
इससे पहले कटनी में हुई 15 करोड़ रुपये की किसना ज्वेलर्स चोरी की वारदात ने पहले ही पुलिस की नींद उड़ा रखी है. इस मामले में पुलिस की जांच अब भी जारी है. शुक्रवार को डीआईजी अतुल सिंह और आईजी प्रमोद वर्मा ने भी इस मामले की समीक्षा की थी, इसी बीच एक अन्य मामले से जुड़े तीन आरोपियों के पुलिस कस्टडी से फरार होने पर कटनी पुलिस पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं.