कटनी में खदान में 5 साल से अवैध खनन, पोकलेन जब्त कर ढोल पीटने लगी खनिज टीम
कटनी के खिरवा के पास खदान में बीते 5 साल से अवैध खनन. अचानक ऐसा क्या हुआ कि खनिज विभाग की टीम दबिश देने पहुंची.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 25, 2026 at 2:43 PM IST
कटनी : अवैध उत्खनन में लगे माफिया के सामने जिम्मेदार अधिकारी असहाय साबित हो रहे हैं. ग्राम खिरवा के जमुआनी कला में भी स्टोन के अवैध उत्खनन हो रहा है. जिस खदान में खनन हो रहा था, वह नियम के अनुसार पिछले 5 वर्षों से कागजों में बंद है. लेकिन यहां धड़ल्ले से खनन हो रहा है. शिकायत मिलने पर खनिज विभाग की टीम यहां पहुंची लेकिन खनन माफिया को पहले ही खबर मिल गई थी.
एक मशीन जब्त कर फूले नहीं समा रहे खनिज अधिकारी
माइनिंग अधिकारी रत्नेश दीक्षित के अनुसार "इंस्पेक्टर पवन कुशवाहा के नेतृत्व में टीम ने मौके पर दबिश दी, जहां अवैध खनन के पुख्ता सबूत मिले. टीम को देखते ही पोकलेन मशीन का ऑपरेटर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया. बाद में दूसरी खदान से ऑपरेटर बुलाकर मशीन को सुरक्षित स्थान पर खड़ा कराया गया. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बंद पड़ी खदान में लंबे समय से संगठित तरीके से अवैध उत्खनन किया जा रहा था. खनिज विभाग की टीम आगे की कार्रवाई कर रही है."
लंबे समय हो रहा खदान में अवैध खनन
खनिज विभाग के अधिकारी का कहना है कि सूचना मिलते ही टीम भेजी गई और मौके से एक पोकलेन मशीन जब्त की गई है. जांच जारी है. वहीं,हास्यास्पद ये है कि माइनिंग अधिकारी रत्नेश दीक्षित को यही पता नहीं कि जिस गांव में अवैध खनन हो रहा था, उस गांव का नाम क्या है. ग्राम सचिव संतोष पटेल ने खनन की जानकारी से अनभिज्ञता जताई है. ऐसे में कई प्रकार के सवाल खनिज विभाग पर खड़े हो रहे हैं. क्या लंबे समय से चल रहे इस अवैध खनन की जानकारी खनिज विभाग और पुलिस को नहीं थी. या फिर सब कुछ जानकर भी अनदेखा किया जा रहा था.
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खनिज विभाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में
खनिज विभाग की इस कार्रवाई के बाद मामला गर्म है. लोगों की नजर इस बात है कि जांच में किन बड़े नामों का खुलासा होता है और अवैध खनन के इस नेटवर्क पर कितनी सख्त कार्रवाई होती है. वैसे लगता नहीं कि खनिज विभाग आगे कुछ कर पाएगा, क्योंकि खनिज विभाग की अभी तक की कार्यप्रणाली हमेशा सवालों के घेरे में रही है.