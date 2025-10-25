ETV Bharat / state

कटनी की महिला ने युवक को बंधक बनाया, छोड़ने के लिए पत्नी से 2 करोड़ मांगने का आरोप

कटनी की महिला पर लगे युवक को हनी ट्रैप में फंसाने के आरोप, पति को छोड़ने के लिए पत्नी से 2 करोड़ रुपए की मांग.

KATNI HONEY TRAP CASE
कटनी की महिला ने युवक को फंसाया (ANI)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 25, 2025 at 9:58 AM IST

कटनी: मध्य प्रदेश के कटनी से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. कानपुर की रहने वाली एक महिला ने कटनी की रहने वाली महिला पर उसके पति को हनी ट्रैप में फंसाने और उसे छोड़ने के बदले 2 करोड़ रुपये की मांग करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है. कानपुर की रहने वाली पीड़िता सोनाली (परिवर्तित नाम) ने अपने ससुराल वालों के साथ कटनी पहुंचकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष कुमार डेहरिया से मुलाकात कर पूरे मामले की शिकायत की है. साथ ही अपने पति को वापस दिलाने की मांग की है. इस घटना के सामने आने के बाद कटनी जिले में चर्चा का बाजार गर्म हो गया.

कानपुर की महिला के कटनी की महिला पर आरोप
​पीड़िता सोनाली ने अपनी शिकायत में बताया कि, ''कटनी जिला निवासी महिला काजल (परिवर्तित नाम) और उसके पिता रवी न्यूटला एडम, मां कोटिल्या एडम और भाई राजीव न्यूटला एडम ने उसके पति को हनी ट्रैप में फंसा लिया है. तीन वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी उसके पति वापस नहीं आए हैं.'' शिकायत के अनुसार, काजल और उसके परिवार द्वारा उसके पति को छोड़ने के लिए पहले 2 करोड़ रुपये और फिर 20 से 50 करोड़ रुपये तक की मांग की जा रही है.

कटनी की महिला पर लगे युवक को हनी ट्रैप में फंसाने के आरोप (ETV Bharat)

तलाक नहीं दिया तो महिला और बेटी को धमकी
​सोनाली ने आरोप लगाया है कि, ''फिरौती न देने पर काजल और उसके परिवार ने उस पर अपने पति को तलाक देने का दबाव बनाया है. उन्होंने यह भी बताया कि, ''11 अगस्त 2021 और 8 सितंबर 2021 को काजल ने मोबाइल पर कॉल करके उन्हें अपने पति से तलाक देने के लिए कहा और ऐसा न करने पर उन्हें तथा उनकी बेटी को इस दुनिया से हटाने की धमकी भी दे डाली थी. वहीं इस बातचीत का फोन रिकॉर्डिंग भी है.

परिवार दोस्तों किसी के संपर्क में नहीं है युवक
शिकायत में पीड़ित के ससुर ने कहा कि, ''काजली और उसके परिवार ने उनके बेटे को अपने चंगुल में फंसा रखा है. उनका बेटा इन लोगों के इतने दबाव में हैं कि वह न तो सोनाली से, न ही अपने माता-पिता से और न अपने किसी रिश्तेदार से कोई संपर्क तक नही रख रहे हैं.'' सोनाली ने कटनी पुलिस अधिकारियों से गुहार लगाई है कि काजल, उसके माता-पिता और भाई ने उसे व बेटी को जान से मारने की धमकी दी है. जिससे उनका और उनकी मासूम बेटी का जीवन बर्बाद हो गया है. उन्होंने एएसपी से मामले में तत्काल कार्रवाई कर पति को सुरक्षित वापस दिलाये जाने की मांग की है.

इस संबंध में कटनी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष कुमार डेहरिया बताया कि, ''शिकायत प्राप्त हुई है, संबंधित थाने को पूरे मामले की विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए हैं. पैसे मांगने के आरोप लगे है, जिसके हर एक बिंदुओं पर जांच कराएंगे. तत्वों के आधार पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी.''

