ETV Bharat / state

युवक की जान पर बन आई शराब छुड़ाने की दवा, भागे-भागे पहुंचा कटनी जिला अस्पताल

कटनी में शराब की लत छुड़ाने की दवा का सेवन करन से युवक की बिगड़ी तबीयत, शरीर में निकले आए दाने, फूलने लगी सांसे.

MAN ILL ALCOHOL CESSATION MEDICINE
युवक की जान पर बन आई शराब छुड़ाने की दवा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 14, 2025 at 7:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कटनी: कई नीम हकीम या डॉक्टर ऐसे हैं जो शराब की लत छुड़ाने का दावा करते हैं. आरोप है कि कुछ ऐसा ही दावा कटनी के डॉक्टर उस्मानी ने भी एक व्यक्ति से किया था. शराब के आदी व्यक्ति ने डॉ उस्मानी की बात का भरोसा करके उनसे दवा ले ली, लेकिन वो दवा शराब की लत छुड़ाने के बजाय उस व्यक्ति की जान पर बन आई. दवा के सेवन से उसकी हालत इतनी खराब हो गई की उसे जिला अस्पताल में भर्ती होना पड़ा. रिएक्शन की वजह से हाथ में दाने निकल आए हैं.

शराब छुड़ाने की दवा के सेवन से बिगड़ी तबीयत

कटनी के पाठक वार्ड निवासी नारायण चौरसिया को शराब पीने की लत है. वो इससे छुटकारा पाना चाहता है. इसी कड़ी में उसने कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बस स्टैंड चौकी के नदी पार क्षेत्र में संचालित एक दवाखाना पहुंचा. दवाखान संचालक डॉक्टर उस्मानी ने नारायण को शराब की लत छुड़ाने के लिए 15 दिन की दवा दी. नारायण चौरसिया ने बताया कि "दवा का सेवन करने से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी.

शराब छुड़ाने की दवा के सेवन से बिगड़ी तबीयत (ETV Bharat)

उसको लगातार उल्टी-दस्त होने लगी. हाथों में दाने निकल आए. इसके अलावा उसकी सांसें भी फूलने लगी." हैरान-परेशान नारायण सीधे कटनी जिला अस्पताल पहुंचा. जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया. अब वो पहले से बेहतर महसूस कर रहा है. नारायण के अनुसार डॉक्टर उस्मानी ने उसे होम्योपैथिक दवा बोलकर दवा दी थी और कहा था इसे खाने से किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी.

सीएमएचओ ने जांच के लिए भेजी टीम

इस मामले की जानकारी जब कटनी सीएमएचओ राज सिंह ठाकुर को लगी तो उन्होंने तत्काल जांच के लिए नदी पार स्थित उस्मानी दवाखाना भेज दी. राज सिंह ठाकुर ने लोगों से अपील करते हुए कहा, "किसी भी मेडिकल स्टोर या किसी ऐसे वैद्य के पास इलाज कराने न जाएं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है. जिले में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथी डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं. इन सब की सूची भी बनी है. ऐसे में किसी के भी बहकावे में न आए. इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी."

TAGGED:

MAN ILL ALCOHOL CESSATION MEDICINE
KATNI NEWS
MADHYA PRADESH NEWS
ALCOHOL CESSATION MEDICINE REACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नो केमिकल हर्बल प्रोडक्ट बीमारियों से रखेगा दूर! उज्जैन की छात्राओं का गजब आविष्कार

रतलाम में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के पास बुलडोजर एक्शन, अवैध ढाबों को किया जमींदोज

पेंटिंग्स एग्जीबिशन में मध्य प्रदेश के वैभव की झलक, मालवा का मनमोहक ग्रामीण परिवेश भी

धान की फसल में नहीं लगेंगे रोग, इन दवाइयों का करें छिड़काव, किसानों को बंपर मुनाफा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.