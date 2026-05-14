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कटनी की जमीन में छुपा है खजाना! 500 टन गोल्ड मिलने का दावा, युवाओं को मिलेगा रोजगार

खोज में मिला 500 टन से अधिक सोना भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, कटनी के कनकपुरी, पिपरिया और अमिलिया क्षेत्रों में सोने और चांदी के विशाल भंडार छिपे हैं. अनुमानित मूल्यांकन: 500 टन से अधिक सोना और 1000 टन चांदी. यह खोज 2025 में शुरू हुए एक्सप्लोरेशन ड्राइव का नतीजा है, जिसमें ड्रोन मैपिंग और जियोफिजिकल सर्वे का सहारा लिया गया.

कटनी: मध्य प्रदेश का कटनी जिला अब 'कनकपुरी' के नाम से जाना जाएगा. अपार खनन संपदा के दम पर यह जिला जल्द ही सोना-चांदी उगलने वाला है. राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी खनन नीति के तहत कटनी में शुरू हो रही नई परियोजनाएं न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगी, बल्कि जिले का नाम देश-विदेश में चमकाएंगी. कटनी जिला जो पहले से ही चूना पत्थर और बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, अब बहुमूल्य धातुओं के खनन का केंद्र बनेगा.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पिछले महीने ही इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया. पहले चरण में 200 करोड़ रुपये का निवेश होगा, जिसमें आधुनिक खनन उपकरण और पर्यावरण-अनुकूल तकनीक शामिल हैं. मध्य भारत माइंस लिमिटेड कंपनी को लाइसेंस मिल चुका है.

5000 लोगों को मिलेगा रोजगार

माइनिंग अधिकारी रत्नेश दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि, ''कटनी जिले के स्लीमनाबाद क्षेत्र अंतर्गत इमलिया ग्राम 6.1 हेक्टेयर में गोल्ड ब्लाक नीलाम हुआ था जिसमें जिला प्रशासन द्वारा अनुमति भी दे दी गई है. बस कुछ ही दिनों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति आते ही उत्पादन शुरू हो जायेगा. जिससे 5,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे. स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी और ट्रेनिंग सेंटर भी कटनी में खुलेंगे.''

सोना-चांदी की खदानें लाएंगी मध्य प्रदेश में समृद्धि (ETV Bharat)

कटनी का सोना बनेगा मालवा गोल्ड ब्रांड!

वर्तमान में जिले का सालाना खनन राजस्व 1,200 करोड़ है, जो दोगुना हो सकता है. इससे सरकारी खजाने में 500 करोड़ अतिरिक्त आएंगे, जो सड़क, स्कूल और अस्पतालों के विकास में लगेंगे. किसान परिवारों को वैकल्पिक आय स्रोत मिलेगा. पड़ोसी जिलों में जबलपुर, सतना और पन्ना भी लाभान्वित होंगे. वैश्विक बाजार में कटनी का सोना मालवा गोल्ड ब्रांड बन सकता है, जो निर्यात बढ़ाएगा.

कटनी में 500 टन गोल्ड मिलने का दावा (ETV Bharat)

हालांकि पर्यावरण विशेषज्ञ सतर्क हैं. बड़े पैमाने पर खुदाई से जल स्रोत प्रभावित हो सकते हैं. सरकार ने 'ग्रीन माइनिंग' नीति लागू की है, 30% क्षेत्र वन संरक्षण के लिए. वहीं स्थानीय निवासी मुआवजे की मांग कर रहे हैं. जिला कलेक्टर ने कहा, हम पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे. ग्रामीणों की आपत्तियों पर जन सुनवाई हो चुकी है. वहीं कटनी के युवाओं का कहा है कि, यह हमारे जिले का स्वर्णिम अध्याय होगा, एवं रोजगार से पलायन रुकेगा. कुल मिलाकर, कनकपुरी का सपना साकार हो रहा है. कटनी अब नक्शे पर चमकेगा.