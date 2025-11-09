ETV Bharat / state

फ्रिज का दरवाजा खोलते ही धमाका, फट गया किशोर का मुंह, 108 जगह से क्रैक हो गई चेहरे की हड्डियां

कटनी में फ्रिज ब्लास्ट होने के बुरी तरह घायल हुआ किशोर, पूरी तरह से फट गया था मुंह, जबलपुर में प्लास्टिक सर्जरी से बचाई जान.

KATNI FRIDGE BLAST CHILD INJURED
फ्रिज का दरवाजा खोलते ही धमाका (प्रतिकात्मक फोटो) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 9, 2025 at 9:59 PM IST

3 Min Read
कटनी: मध्य प्रदेश के कटनी से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है. जहां एक 14 वर्षीय किशोर के फ्रिज का दरवाजा खोलते ही धमाका हो गया. विस्फोट इतना तेज था कि उसका चेहरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा. मां जब मौके पर पहुंचीं तो बेटे की हालत देखकर बेहोश हो गई. बच्चे को तुरंत शहर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने तुरंत जबलपुर रेफर कर दिया, जहां बच्चे की प्लास्टिक सर्जरी की गई.

मां कमरे से निकली तो बेटा बेहोश पड़ा था

मामला 5 नवंबर का बताया जा रहा है. शाम के समय आर्यन मिश्रा अपनी मां के साथ घर में बैठा हुआ था. इसी दौरान मां बगल के कमरे में आराम करने चली गई. करीब साढ़े 5 बजे तेज धमाका हुआ और मां की नींद खुल गई. वो दौड़ती हुई बाहर की तरफ भागी तो देखा उसका बेटा आर्यन फ्रिज के पास बेहोश पड़ा है. उसका पूरा मुंह फट गया है. अपने बेटे की ये हालत देख मां बेसुध हो गई.

कटनी में फ्रिज ब्लास्ट होने के बुरी तरह घायल हुआ बच्चा (ETV Bharat)

जबलपुर में ढाई घंटे तक चला ऑपरेशन

धमाके की आवाज सुनकर पड़ोसी भी पहुंच गए. वो तुरंत बच्चे को लेकर कटनी के एक निजी अस्पताल गए और पुलिस को घटना की सूचना दी. डॉक्टरों ने बच्चे की हालत देख अपने हाथ खड़े कर दिए. उन्होंने बच्चे को तुरंत जबलपुर रेफर कर दिया. डेढ़ घंटे के भीतर बच्चे को एम्बुलेंस से दमोह नाका स्थित एक अस्पताल लाया गया. जहां ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. राहुल चतुर्वेदी और प्लास्टिक सर्जरी टीम ने करीब ढाई घंटे तक ऑपरेशन कर उसकी जान बचाई.

टूट गई चेहरे की 108 हड्डियां

डॉक्टरों के अनुसार, "आर्यन के चेहरे की 108 हड्डियां क्रैक हो चुकी थीं. उसकी नाक, मुंह और जबड़े की हड्डियां टूट गई थी, साथ ही त्वचा फट गई थी. ब्लड रोकना और चेहरे की संरचना दोबारा बनाना बेहद चुनौतीपूर्ण काम था. टीम ने प्लेट्स लगाकर टूटी हड्डियों को जोड़ा और खून का बहना रोका. ऑपरेशन के बाद बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा गया. 4 दिन की देखभाल के बाद अब उसकी हालत में सुधार है."

धीरे-धीरे बोलने की स्थिति में आ रहा है बच्चा

डॉक्टरों ने बताया कि आर्यन को वेंटिलेटर से हटा दिया गया है और वह धीरे-धीरे बोलने की स्थिति में आ रहा है. फिलहाल उसे तरल आहार दिया जा रहा है और अगले कुछ दिनों में वह सामान्य रूप से बोलने लगेगा. यह हादसा घरेलू उपकरणों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाता है और इस बात की भी चेतावनी देता है कि गैस या विद्युत खराबी होने पर तुरंत विशेषज्ञ की सहायता लेनी चाहिए.

