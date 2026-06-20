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जंगल का दुश्मन अब किसानों को करेगा मालामाल, कटनी वन विभाग का ये है धांसू प्लान

कटनी वनमंडल में IWST बंगलुरु के सहयोग से लैंटाना के पेलेट्स बनाने और उसका ईंधन के रूप में उपयोग का किया गया डेमन्स्ट्रेशन.

Lantana bush Katni forest
लैंटाना से तैयार होगी जैविक खाद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 6:20 PM IST

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कटनी: मध्य प्रदेश के कटनी जिले के जंगलों में तेजी से फैल रही लैंटाना झाड़ी पर यह कहावत सटीक बैठती है कि कभी घूरे (कूड़े के ढेर) के दिन भी फिरते हैं. ठीक उसी तरह लैंटाना के भी दिन लौट आए हैं, जी हां जो झाड़ी अब तक वन विभाग और किसानों के लिए सिरदर्द बनी हुई थी, आज वही लोगों के लिए रोजगार और संसाधन का माध्यम बनने जा रही है.

कटनी वन विभाग ने इसके उन्मूलन और उपयोग को लेकर शुरू की नई पहल

कभी बेकार और नुकसानदायक मानी जाने वाली इस विदेशी प्रजाति का इस्तेमाल अब जैविक खाद और वैकल्पिक ईंधन के रूप में किया जाएगा. कटनी वन विभाग ने इसके उन्मूलन और उपयोग को लेकर एक नई पहल शुरू की है, जिससे जंगलों की सुरक्षा के साथ-साथ स्थानीय लोगों को भी लाभ मिल सकेगा.

कटनी वन मंडल अधिकारी गर्वित गंगवार (ETV Bharat)

कटनी वन मंडल अधिकारी गर्वित गंगवार के अनुसार, "लैंटाना एक आक्रामक विदेशी झाड़ी है, जो वर्षों पहले अमेरिका से किसी बीज के माध्यम से भारत पहुंची और हिमालयी क्षेत्र से होते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में फैल गई. वर्तमान में यह मध्य प्रदेश के कई जिलों के वन क्षेत्रों और निजी भूमि पर कैंसर की तरह फैल चुकी है. लैंटाना की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसकी पत्तियां और लकड़ियां अत्यधिक ज्वलनशील होती हैं, जिससे जंगलों में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है."

लैंटाना की पत्तियों से तैयार किया जाएगा जैविक खाद

उन्होंने आगे कहा "यह झाड़ी स्थानीय वनस्पतियों को नष्ट कर देती है और जैव विविधता को प्रभावित करती है. साथ ही वन्यजीवों के लिए भोजन की उपलब्धता भी कम कर देती है. इसके कारण फलदार पौधों की संख्या घट रही है, पौधारोपण प्रभावित हो रहा है और मवेशियों के लिए हरे चारे का संकट पैदा हो रहा है. वन विभाग फिलहाल कट-रूट सिस्टम तकनीक से इसकी जड़ों को जमीन के भीतर से काटकर समाप्त करने का प्रयास कर रहा है. हालांकि, इसे पूरी तरह खत्म करने में हर साल लाखों रुपये खर्च होते हैं. इसी चुनौती को अवसर में बदलने के लिए अब लैंटाना की पत्तियों से जैविक खाद और लकड़ी से ईंधन तैयार करने की दिशा में काम शुरू किया गया है."

डीएफओ गर्वित गंगवार ने बताया "जंगलों में तेजी से फैल रही लैंटाना की झाड़ियां वन एवं जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा बन चुकी हैं. इस समस्या से निपटने के लिए कटनी वन विभाग ने एक अभिनव मॉडल तैयार किया है, जिसके तहत हटाई गई लैंटाना झाड़ियों का उपयोग ईंधन और अन्य उत्पादों के निर्माण में किया जाएगा. कटनी वनमंडल अंतर्गत IWST बंगलुरु के सहयोग से लैंटाना के पेलेट्स बनाने का और उसका ईंधन के रूप में उपयोग का डेमन्स्ट्रेशन किया गया."

यदि मॉडल सफल रहा तो प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसे किया जा सकता है लागू

वन विभाग की योजना है कि लैंटाना की लकड़ी से तैयार ईंधन का उपयोग जिले की फैक्ट्रियों और औद्योगिक इकाइयों में किया जाए. वहीं इसकी पत्तियों से जैविक खाद तैयार कर कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा सकेगा. इससे एक ओर जंगलों को इस हानिकारक प्रजाति से मुक्ति मिलेगी, वहीं दूसरी ओर वैकल्पिक ऊर्जा और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह मॉडल सफल रहा तो प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसे लागू किया जा सकता है.

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