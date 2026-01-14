कटनी में बंद कमरे से आ रही थी बदबू, खोलकर देखा तो फटी रह गई आंखे, मरे मिले पिता-पुत्र
कटनी में पिता-पुत्र की संदिग्ध मौत, बंद कमरे में मिले शव, आत्महत्या और हत्या को लेकर जांच में जुटी पुलिस.
January 14, 2026
कटनी: मध्य प्रदेश में कटनी के माधवनगर थाना क्षेत्र स्थित संजय नगर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया. जब एक बंद कमरे से पिता-पुत्र के शव बरामद मिले. जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. पुलिस पिता-पुत्र की संदिग्ध मौत का पता लगा रही है, यह आत्महत्या है या हत्या.
उत्तर प्रदेश गोरखपुर निवासी थे पिता-पुत्र
माधवनगर थाना प्रभारी संजय दुबे ने बताया कि "मृतकों की पहचान विजय राय और उनके पुत्र आनंद कुमार राय के रूप में हुई है. मृतक विजय राय एसीसी डीएवी स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे. जबकि आनंद कुमार उनके इकलौते पुत्र थे. कुछ समय पहले वे रिटायर्ड हुए थे. दोनों मृतक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले थे. कटनी में विनीत तिवारी के मकान में किराए से रह रहे थे.
कमरे से आ रही थी बदबू, खोला तो मिले शव
मंगलवार रात से कमरे में अजीब सी बदबू आने लगी, जिस पर पड़ोसियों को शक हुआ. सुबह होते ही उन्होंने थाने में सूचना दी. पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी. वहां बिस्तर पर पिता-पुत्र दोनों के शव पड़े मिले. कमरे से कुछ खाली डिब्बी भी बरामद हुई, जिससे आत्महत्या की प्रबल आशंका जताई जा रही है.
पुलिस मौत के कारणों की कर रही जांच
पुलिस ने मौके का मुआयना किया और फोरेंसिक टीम को बुलाया. प्रारंभिक जांच में कोई आत्महत्या का नोट नहीं मिला है. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सही कारणों का पता चल सकेगा. थाना प्रभारी दुबे ने कहा कि पुलिस परिवार से संपर्क में है. आर्थिक तंगी या पारिवारिक कलह जैसे कारणों की पड़ताल कर रही है. क्या दोनों पर कोई दबाव था, यह पता लगाया जा रहा है, कि पिता-पुत्र ने आखिरकार यह खौफनाक कदय क्यों उठाया?
इलाके के लोग स्तब्ध हैं. विजय राय को सभी एक सज्जन और मेहनती शिक्षक मानते थे. पड़ोसियों का कहना है कि वे शांत स्वभाव के थे और कभी कोई शिकायत नहीं की. पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है और मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है.