साहब मैं जिंदा हूं कहने वाले किसान के आरोप निकले गलत, कलेक्टर की जांच में गजब खुलासा

किसान का आरोप-कागजों में मुर्दा बताया किसान का आरोप था कि, ''उसे समर्थन मूल्य पर 250 क्विंटल धान बेचनी है, जिसके लिए उसने हर संभव प्रयास कर पंजीयन कराया था. लेकिन ग्राम पंचायत के रोजगार सचिव की घोर लापरवाही के कारण उनकी समग्र आईडी में से मृत घोषित कर दिया गया है.'' पंजीयन पोर्टल पर खुद को मृत देखकर हताश और परेशान होकर किसान ने कलेक्टर के सामने भावुक होते हुए कहा, ''साहब, मैं जीवित हूं, कहिए तो मरकर दिखाऊं.'' किसान के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया.

कटनी: मध्य प्रदेश के कटनी में कलेक्ट्रेट कार्यालय में अजीबो गरीब मामला सामने आया है. एक किसान खुद के जिंदा होने का सबूत लेकर जिला मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा. रीठी तहसील के ग्राम गुरजीकला निवासी किसान रामभरण विश्वकर्मा ने आरोप लगाया कि, ''सरकारी रिकॉर्ड में उसे मृत घोषित कर दिया गया है, जिसके कारण वह अपनी धान की फसल नहीं बेच पा रहा है.'' जब कलेक्टर ने जांच करवाई तो पाया गया कि उसे सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित नहीं किया गया था. बल्कि उसने अपने दादा के नाम पर पंजीयन करवाया था.

जांच में हुआ खुलासा, किसान की गलती आई सामने

​मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कलेक्टर आशीष तिवारी ने तत्काल मामला संज्ञान में लिया एवं उन्होंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पूरे मामले की बारीकी से जांच करने और रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए. मामले की शुरुआती जांच के बाद कटनी कलेक्टर आशीष तिवारी ने किसान के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है. जांच में पाया गया कि किसान रामभरण विश्वकर्मा ने जो धान का पंजीयन कराया था, वह उनके नाम पर नहीं बल्कि उनके दादा रामनाथ बढ़ई के नाम पर था.

कलेक्टर आशिष तिवारी ने बताया कि, ''​रिकॉर्ड के अनुसार रामनाथ बढ़ई की वास्तव में मृत्यु हो चुकी है. चूंकि पंजीयन मृतक के नाम पर था, इसलिए उसे स्वीकार नहीं किया गया. रामभरण विश्वकर्मा को व्यक्तिगत रूप से मृत घोषित नहीं किया गया है, बल्कि उन्होंने अपनी गलती के कारण अपने दादा जी के नाम पर पंजीयन कराया था. हालांकि इस मामले में सुधार हो रहा है.''

220 क्विंटल धान से लदा ट्रक पकड़ा

कटनी जिले में कैलवारा नेशनल हाइवे पर कृषि उपज मंडी प्रशासन ने एक और सख्त कार्रवाई की. उत्तर प्रदेश से भारी मात्रा में धान लादकर कटनी के रास्ते बालाघाट ले जाए जा रहे एक ट्रक को रोका गया. जांच में मंडी शुल्क के दस्तावेज अधूरे पाए गए. कृषि उपज मंडी सचिव किशोर नरगावरे ने बताया कि, ''उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि, उत्तर प्रदेश से लगभग 220 क्विंटल धान लदा एक ट्रक बिना कटनी मंडी में शुल्क जमा किए नेशनल हाइवे NH-30 के रास्ते कटंगी होते हुए बालाघाट की ओर जा रहा है.

220 क्विंटल धान से लदा ट्रक पकड़ा (ETV Bharat)

सूचना मिलते ही मंडी सचिव अपनी टीम के साथ कैलवारा चेकपॉइंट पर पहुंचे और ट्रक नंबर UP70 FT 8610 को तुरंत रोक लिया. जांच में ट्रक में उच्च गुणवत्ता का धान भरा मिला. जिसका अनुमानित मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक था. दस्तावेजों की गहन पड़ताल से स्पष्ट हुआ कि चालक ने मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19 के तहत अनिवार्य मंडी शुल्क नहीं चुकाया था. मंडी शुल्क की गणना धान के वर्तमान बाजार मूल्य के 2 प्रतिशत के अनुसार की गई, जिसमें 41 हजार 694 रुपये मौके पर ही नकद वसूल किए गए. शुल्क जमा होने के बाद ट्रक को रवाना किया गया.''