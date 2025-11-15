कटनी में डबल मर्डर से हड़कंप, खेत की रखवाली कर रहे दंपत्ति की हत्या
कटनी में खेत पर पति-पत्नी की हत्या से दहशत, फोरेंसिक और डॉग स्क्वायड की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जुटाए सबूत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 15, 2025 at 8:26 PM IST
कटनी: बड़वारा थाना क्षेत्र के ग्राम सुनहरा में शनिवार की सुबह दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. खेत पर रखवाली कर रहे पति-पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी उषा राय, बड़वारा पुलिस, फॉरेंसिक और डॉग स्क्वॉड की टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई. वहीं स्थानीय पुलिस ने मर्ग कायम कर दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है.
पति-पत्नी की हत्या से फैली दहशत
पुलिस से मिली सूचना के मुताबिक, ग्राम बिजौरी निवासी लल्लू राम कुशवाहा (40) और उनकी पत्नी प्रभा कुशवाहा (35) सुनहरा गांव में संत कुमार श्रीवास के खेत की रखवाली का कार्य कर रहे थे. शनिवार की सुबह जब ग्रामीण खेत पर जा रहा था, तभी उसकी नजर खते पर बने एक झोपड़ी के अंदर पड़ी. जहां खून से लथपथ पति-पत्नी जमीन पर पड़े हुए थे. उसने पास जाकर देखा की उनकी मौत हो चुकी थी. यह नजारा देखकर वह डर गया.
पुलिस प्रारंभिक जांच में जुटी
वहां का दृश्य इतना भयावह था कि ग्रामीण ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को इकट्ठा किया. इनमें से किसी ने पुलिस को इस वारदात के बारे में सूचित किया. घटना की जानकारी मिलते ही बड़वारा पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की बारीकी से जांच प्रारंभ कर दी. वहीं, डबल मर्डर की खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई, जिससे वहां लोगों की भीड़ जुट गई. बड़वारा पुलिस की टीम ने घेराबंदी में प्राथमिक जांच शुरू की. पुलिस ने घटनास्थल से कई महत्वपूर्ण सबूत जुटाए हैं. दोनों शवों का पंचनामा तैयार करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.
- जबलपुर में डबल मर्डर केस से हड़कंप, छोटे भाई ने दिनदहाड़े बड़े भाई और भाभी को चाकू से गोदा
- बालाघाट के कटंगी में फिर डबल मर्डर, खून से लथपथ पति-पत्नी के शव घर में मिले
हत्या के सबूत इकट्ठा कर रही पुलिस
डीएसपी उषा राय ने बताया कि "प्रारंभिक जांच में यह हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है. दोनों शवों के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान हैं. पुलिस हत्या के कारणों और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है." उन्होंने कहा,"शवों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि हमला धारदार हथियारों से किया गया. हत्या किसने और क्यों की है. पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है. फोरेंसिक और डॉग स्क्वायड की टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत इकट्ठा किए हैं. फिलहाल स्थानीय पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है. जांच शुरू कर दी है."