कटनी में डबल मर्डर से हड़कंप, खेत की रखवाली कर रहे दंपत्ति की हत्या

कटनी: बड़वारा थाना क्षेत्र के ग्राम सुनहरा में शनिवार की सुबह दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. खेत पर रखवाली कर रहे पति-पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी उषा राय, बड़वारा पुलिस, फॉरेंसिक और डॉग स्क्वॉड की टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई. वहीं स्थानीय पुलिस ने मर्ग कायम कर दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है.

पुलिस से मिली सूचना के मुताबिक, ग्राम बिजौरी निवासी लल्लू राम कुशवाहा (40) और उनकी पत्नी प्रभा कुशवाहा (35) सुनहरा गांव में संत कुमार श्रीवास के खेत की रखवाली का कार्य कर रहे थे. शनिवार की सुबह जब ग्रामीण खेत पर जा रहा था, तभी उसकी नजर खते पर बने एक झोपड़ी के अंदर पड़ी. जहां खून से लथपथ पति-पत्नी जमीन पर पड़े हुए थे. उसने पास जाकर देखा की उनकी मौत हो चुकी थी. यह नजारा देखकर वह डर गया.

वहां का दृश्य इतना भयावह था कि ग्रामीण ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को इकट्ठा किया. इनमें से किसी ने पुलिस को इस वारदात के बारे में सूचित किया. घटना की जानकारी मिलते ही बड़वारा पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की बारीकी से जांच प्रारंभ कर दी. वहीं, डबल मर्डर की खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई, जिससे वहां लोगों की भीड़ जुट गई. बड़वारा पुलिस की टीम ने घेराबंदी में प्राथमिक जांच शुरू की. पुलिस ने घटनास्थल से कई महत्वपूर्ण सबूत जुटाए हैं. दोनों शवों का पंचनामा तैयार करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

डीएसपी उषा राय ने बताया कि "प्रारंभिक जांच में यह हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है. दोनों शवों के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान हैं. पुलिस हत्या के कारणों और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है." उन्होंने कहा,"शवों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि हमला धारदार हथियारों से किया गया. हत्या किसने और क्यों की है. पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है. फोरेंसिक और डॉग स्क्वायड की टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत इकट्ठा किए हैं. फिलहाल स्थानीय पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है. जांच शुरू कर दी है."