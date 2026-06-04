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कटनी जेल में प्रहरी वसूल रहा गुंडा टैक्स, पिटाई में घायल हुए कैदी ने लगाए गंभीर आरोप

कटनी जिला जेल प्रशासन सवालों के घेरे में है. प्रहरी द्वारा पिटाई में घायल कैदी और परिजनों ने लगाए वसूली के आरोप.

Katni jail constable gunda tax
कटनी जेल से इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचा कैदी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 1:22 PM IST

3 Min Read
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कटनी : कटनी जिला जेल में कैदी से मारपीट की घटना सामने आई है. जेल प्रहरी पर गुंडा टैक्स वसूलने के साथ ही इसमें जेलर की मिलीभगत का आरोप है. मणप्पुरम गोल्ड लोन बैंक लूटकांड के मामले में बंद कैदी गोलू रजक को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसके शरीर पर चोट और मारपीट के निशान दिखाई दिखाई दिए. आरोप है कि जेल में अवैध वसूली की जाती है और नहीं देने पर पीटा जाता है.

गुंडा टैक्स नहीं देने पर लट्ठ से पीटा

जेल में बंद कैदी गोलू रजक ने आरोप लगाया "जेल में पदस्थ प्रहरी राजभान दुबे द्वारा उससे गुंडा टैक्स की मांग की जाती है. मांग पूरी नहीं होने पर लट्ठ से बेरहमी से मारपीट की गई. उसके शरीर के कई जगहों पर चोट के निशान हैं. इस जेल प्रहरी से कई कैदी परेशान हैं. सभी से वह वसूली करता है. जो नहीं देते हैं उनके साथ मारपीट की जाती है." गोलू रजक को वर्ष 2022 में कटनी स्थित मणप्पुरम गोल्ड लोन बैंक में हुई लूट के मामले में बिहार से गिरफ्तार किया गया था और वह वर्तमान में जिला जेल में बंद है.

कटनी जेल में प्रहरी वसूल रहा गुंडा टैक्स, कैदी का आरोप (ETV BHARAT)

कैदी का उपचार अस्पताल में

अस्पताल इलाज के लिए पुलिस के साये में पहुंचे कैदी गोलू रजक ने मीडिया को बताया "जेल प्रशासन की इसकी पूरी जानकारी है लेकिन ऐसा लगता है कि जेलर की भी इसमें मिलीभगत है. सारे कैदी अवैध वसूली से परेशान हैं. जेल में सुविधाओं की भारी कमी है. जब किसी बात को लेकर समस्या बताई जाती है तो भी मारपीट की जाती है."

दूसरे कैदी के परिजनों ने भी की शिकायत

कैदी मोहित धमीजा के परिजनों ने भी आरोप लगाया "जेल में बंद उनके भाई के साथ भी जेल प्रहरी राजभान दुबे मारपीट कर चुका है ओर जान से मारने की धमकी दे रहा है. इसकी शिकायत एसपी और उच्च अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन आज तक जेल प्रहरी राजभान दुबे पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई. राजभान दुबे जेल में गुंडे की तरह व्यवहार करता है. इससे कैदियों में भारी रोष व्याप्त है." इस मामले को लेकर जब जेल प्रशासन से प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया गया तो जेल अधीक्षक ने किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से इंकार कर दिया.

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