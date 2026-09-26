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बच्चों का इलाज कराने कटनी जिला अस्पताल पहुंची महिला ने फैलाई सनसनी, हालत गंभीर

कटनी जिला अस्पताल में दिल दहलाने वाला हादसा. लोगों के सामने तीन मंजिला बिल्डिंग से कूदी महिला. जय प्रकाश की रिपोर्ट.

Katni District Hospital
कटनी में महिला तीन मंजिला भवन से कूदी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 4:12 PM IST

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कटनी : जिला अस्पताल परिसर में उस समय सनसनी फैल गई, जब एक महिला ने नवनिर्मित तीन मंजिला इमारत से छलांग लगा दी. महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. मौके पर मौजूद लोगों ने उसे तुरंत इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया. उसकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है. महिला ने ये खौफनाक कदम क्यों उठाया, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ सकी.

जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज

जिला अस्पताल के ड्यूटी डॉक्टर अभिषेक चौदहा ने बताया "महिला की पहचान दुर्गा बंस्कार पति संतोष बंस्कार (उम्र 27) के रूप हुई है. महिला अपने बीमार बच्चों के उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंची थी. इसी दौरान वह जिला अस्पताल का नवनिर्मित बिल्डिंग में चढ़ गई और छलांग लगा दी. सूचना मिलते ही मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंच गई. अस्पताल स्टाफ ने तत्काल महिला को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई. फिलहाल महिला का उपचार जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जारी है."

कटनी जिला अस्पताल के ड्यूटी डॉक्टर अभिषेक चौदहा (ETV BHARAT)

लोग दौड़कर पहुंचे तब महिला ने छलांग लगा दी

चौंकाने वाली बात ये है महिला नवनिर्मित 3 मंजिला इमारत की छत पर कैसे चढ़ गई और किसी की नजर नहीं पड़ी. महिला के छलांग लगाने का वीडियो अस्पताल परिसर में मौजूद एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल के कैमरे कैद कर लिया. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि महिला पुराने अस्पताल की बिल्डिंग से होते हुए नवनिर्मित बिल्डिंग में जा रही है और कूदने का प्रयास कर रही थी, जिसे बचाने के लिए वहां मौजूद लोगों द्वारा भरसक प्रयास भी किया गया.

महिला के होश में आने पर ही कारण पता चलेगा

लोग जब तक बिल्डिंग में पहुंच पाते, उससे पहले ही महिला ने छलांग लगा दी. जैसे नीचे गिरी तो वह खून से लथपथ होकर अचेत हो गई. इस घटना से पूरे जिला चिकित्सालय में अफरा-तफरी का माहौल हो गया. इस तीन मंजिला इमारत के सामने ही पुलिस चौकी स्थित है. पुलिस भी मामले की जांच कर रही है कि आखिर महिला ने इतना भयंकर कदम क्यों उठाया. महिला के होश में आने के बाद ही तस्वीर कुछ साफ होगी.

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