विभागीय जांच में फंसी कटनी सीएसपी को हाईकोर्ट से झटका, एसपी के आदेश पर उठाए थे सवाल
कटनी एसपी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए वापस लिए थे सीएसपी के अधिकार, सीएसपी ने ली हाईकोर्ट की शरण. सिद्धार्थ पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 9:32 AM IST
जबलपुर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कटनी सीएसपी का प्रभार व अधिकार क्षेत्र वापस लेने के मामले पर सुनवाई हुई. अपने प्रभार व अधिकार क्षेत्र को एसपी द्वारा वापस लेने के आदेश को चुनौती देते हुए कटनी में पदस्थ महिला सीएसपी ने हाईकोर्ट की शरण ली थी. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने इस याचिका की सुनवाई की.
एसपी के आदेश को हाईकोर्ट में दी चुनौती
सीएसपी नेहा पच्चीसिया की तरफ से कटनी पुलिस अधीक्षक द्वारा 16 सितंबर 2025 व 22 जुलाई 2026 द्वारा जारी आदेशों को चुनौती दी थी. याचिका में कहा गया था कि बिना किसी कदाचार के आरोप के उनका प्रशासनिक कार्यक्षेत्र घटा दिया गया. उनसे सभी पांच थाने के प्रभाव की जिम्मेदारी और पर्यवेक्षण वापस ले लिया गया है. उनके चालक को निलंबित कर दिया गया.
कटनी सीएसपी ने सेवा रिकॉर्ड को बेदाग बताया
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को अपने सेवाकाल के उल्लेखनीय कार्यों के बारे में बताया गया, जिसमें उन्होंने गुना में महिला पुलिस पहल और मोबाइल पुलिस थाना शुरू करने व मंडला में अवैध गोमांस तस्करी रोकने जैसे कार्य की जानकारी देते हुए अपने सेवा रिकॉर्ड के बेदाग होने का दावा किया था. याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का हवाला देते हुए दोनों आदेश निरस्त कर पूर्व जिम्मेदारियां बहाल करने की मांग की थी.
कोर्ट ने एसपी के आदेश में हस्तक्षेप से किया इंकार
याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता कटनी सीएसपी पर आरोप है कि उन द्वारा खिलाफ हत्या के अपराध में निर्धारित समय अवधि में चालान पेश नहीं किया गया. इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट व्यापारी द्वारा अवैध वसूली की शिकायत पर भी विभागीय जांच जारी है. आरोपों की गंभीरता को मुद्देनजर पुलिस अधीक्षक के द्वारा उनसे प्रभार छीनने के आदेश जारी किए गए थे. एकलपीठ ने सुनवाई के बाद पुलिस अधीक्षक के आदेशों को पुलिस विभाग के आंतरिक प्रशासनिक व कार्य-विभाजन से जुड़ा मामला मानते हुए हस्ताक्षेप से इंकार कर दिया.
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इसी के साथ कटनी सीएसपी की याचिका को खारिज कर दिया गया.