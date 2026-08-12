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विभागीय जांच में फंसी कटनी सीएसपी को हाईकोर्ट से झटका, एसपी के आदेश पर उठाए थे सवाल

विभागीय जांच में फंसी कटनी सीएसपी को हाईकोर्ट से झटका ( Etv Bharat )

जबलपुर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कटनी सीएसपी का प्रभार व अधिकार क्षेत्र वापस लेने के मामले पर सुनवाई हुई. अपने प्रभार व अधिकार क्षेत्र को एसपी द्वारा वापस लेने के आदेश को चुनौती देते हुए कटनी में पदस्थ महिला सीएसपी ने हाईकोर्ट की शरण ली थी. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने इस याचिका की सुनवाई की.

एसपी के आदेश को हाईकोर्ट में दी चुनौती

सीएसपी नेहा पच्चीसिया की तरफ से कटनी पुलिस अधीक्षक द्वारा 16 सितंबर 2025 व 22 जुलाई 2026 द्वारा जारी आदेशों को चुनौती दी थी. याचिका में कहा गया था कि बिना किसी कदाचार के आरोप के उनका प्रशासनिक कार्यक्षेत्र घटा दिया गया. उनसे सभी पांच थाने के प्रभाव की जिम्मेदारी और पर्यवेक्षण वापस ले लिया गया है. उनके चालक को निलंबित कर दिया गया.

कटनी सीएसपी ने सेवा रिकॉर्ड को बेदाग बताया

याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को अपने सेवाकाल के उल्लेखनीय कार्यों के बारे में बताया गया, जिसमें उन्होंने गुना में महिला पुलिस पहल और मोबाइल पुलिस थाना शुरू करने व मंडला में अवैध गोमांस तस्करी रोकने जैसे कार्य की जानकारी देते हुए अपने सेवा रिकॉर्ड के बेदाग होने का दावा किया था. याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का हवाला देते हुए दोनों आदेश निरस्त कर पूर्व जिम्मेदारियां बहाल करने की मांग की थी.