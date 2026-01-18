ETV Bharat / state

कटनी काले सोने की खोज! उमड़ार नदी किनारे दिखी कोयले की मोटी परतें, GSI करेगी जांच

कटनी में नदी किनारे नजर आई कोयले की खदान, GSI ने सर्वे के लिए भेजे सैंपल, ग्रामीणों में जगी रोजगार की उम्मीद

कटनी ने उगला काला सोना! (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 18, 2026 at 3:03 PM IST

Updated : January 18, 2026 at 3:15 PM IST

कटनी: मध्य प्रदेश के कटनी की धरती एक बार फिर खनिज संपदा से चमक रही है. सोने के संकेतों के बाद अब कोयले के विशाल भंडार ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है. बड़वारा जनपद की लोहरवारा ग्राम पंचायत के सलैया केवट में उमड़ार नदी किनारे कोयला प्रकट होने से ग्रामीणों में हर्ष की लहर है. खनिज विभाग की जबलपुर-कटनी टीम ने सर्वे व सैंपलिंग की. लैब रिपोर्ट सकारात्मक रही तो कटनी का नाम देश की सुर्खियों में छा जाएगा.

नदी किनारे दिखी कोयले की मोटी परतें
कटनी जिला एक बार फिर खनिज संपदा से सुर्खियां बटोर रहा है. पहले मार्बल खनन के लिए प्रसिद्ध यह जिला सोने के भंडार की खोज के बाद अब काले कोयले की चमक से जगमगा उठा है. बड़वारा जनपद के लोहरवारा ग्राम पंचायत के सलैया केवट क्षेत्र में उमड़ार नदी के किनारे रेत खदान के दौरान उच्च गुणवत्ता वाला कोयला मिलने से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया. लोहरवारा के सलैया केवट में उमड़ार नदी के कटाव से कोयले की मोटी परतें दिखीं.

उमड़ार नदी किनारे दिखी कोयले की मोटी परत (ETV Bharat)

कोयले का सैंपल भेजा गया लैब
ग्रामीणों में उत्साह है, क्योंकि उनमें रोजगार व समृद्धि की आस जगी है. स्थानीय किसान व लोहार समुदाय ने सबसे पहले संकेत दिए हैं. टीम ने प्रारंभिक जांच में भंडार की संभावना पाई है. सैंपल लैब भेजा गया है. सेंपल रिपोर्ट आने के बाद गुणवत्ता स्पष्ट हो जाएगी. नई कोल माइंस से जिले को रोजगार, राज्य को राजस्व मिलेगा. इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास भी होगा.

GSI ने सर्वे के लिए भेजे सैंपल (katni)

ग्रामीणों में जगी रोजगार की उम्मीद
ग्रामीण श्रीलाल प्रजापति सलैया केवट ने बताया कि, ''हमारे क्षेत्र में नदी किनारे कोयला निकल आया है. अगर यह कोल खदान हो जाएगी तो हमारे गांव के लिए वरदान बन जायेगा. पहले खेती-बाड़ी से गुजारा चलता था, अब खदान खुलेगी तो बेरोजगारी खत्म होगी और युवा नौकरी पा सकेंगे. कटनी का नाम देश में चमकेगा. इसको लेकर हम सब खुश हैं.'' उन्होंने यह भी कहा कि, पर्यावरण का ध्यान रखना भी जरूरी है.

ग्रामीणों में जगी रोजगार की उम्मीद (ETV Bharat)

रिपोर्ट सकारात्मक आने पर ड्रिलिंग और आर्थिक खनन की जांच
खनिज अधिकारी डॉ. रत्नेश दीक्षित ने बताया कि, "शनिवार को जीएसआई की टीम, खनिज विभाग जबलपुर की संयुक्त टीम ने दो घंटे सर्वे किए. विभिन्न स्थानों से सैंपल एकत्र कर लैब भेजे गए. बड़ेरा क्षेत्र से आयरन ओर सैंपल भी लिए. रिपोर्ट सकारात्मक आने पर ड्रिलिंग और आर्थिक खनन की जांच होगी.''

संभावित लाभ सर्वे पुष्ट होने पर नई कोल खदान बनेगी, जो मध्य प्रदेश को करोड़ों राजस्व देगी. स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा. पहले सोने और क्रिटिकल मिनरल्स के बाद कोयला कटनी को खनिज हॉटस्पॉट बनाएगा. पांच माह पूर्व माइनिंग कॉन्क्लेव में 56,400 करोड़ के एमओयू हुए थे, अब कोयला भविष्य उज्ज्वल करेगा.

