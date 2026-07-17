मध्य प्रदेश में वही रहेगा जो एक शादी करेगा, UCC को लेकर कटनी में मोहन यादव का बड़ा बयान
कटनी के स्लीमनाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव बोले-एक से ज्यादा शादी करने वालों का प्रदेश में कोई स्थान नहीं.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 11:07 PM IST
सतना: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कटनी के स्लीमनाबाद में जनसभा के दौरान मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानि यूसीसी जल्द लागू किया जाएगा. इसका प्रस्ताव इसी महीने विधानसभा में लाने की बात कही. मंच से जनता को संबोधित करते हुए मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए समान कानून होगा. एक प्रदेश एक विधान होना चाहिए, हिन्दू का कानून अलग मुस्लिम का कानून अलग, ये अलग-अलग कानून क्यों होना चाहिए, जो एक शादी करेगा उसी को कानूनन प्रदेश में रहने का अधिकार रहेगा.
'एक से अधिक शादी करने वालों का प्रदेश में कोई स्थान नहीं'
मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार को देश की सबसे बड़ी वाटर टनल का निरीक्षण करने स्लीमनाबाद पहुंचे थे. यहां मोहन यादव ने रोड शो के बाद एक जनसभा को भी संबोधित किया. इस दौरान अपने भाषण में उन्होंने यूसीसी यानि समान नागरिक संहिता पर बोलते हुए उन्होंने कहा, "एक प्रदेश, एक विधान होना चाहिए. हिंदुओं के लिए अलग कानून और मुसलमानों के लिए अलग कानून क्यों हों. सभी नागरिकों के लिए एक जैसा ही कानून होना चाहिए."
सीएम मोहन यादव ने कहा, "एक से अधिक शादी करने वालों का मध्य प्रदेश में कोई स्थान नहीं है. हम ये कानून पास करेंगे, यूसीसी कानून बनाने जा रहे हैं, जनता हमारे साथ है प्रधानमंत्री का आशीर्वाद हमारे साथ है. मध्य प्रदेश विधानसभा में इसी महीने यूसीसी प्रस्ताव लाया जाएगा और यह कानून जल्द लागू होगा.
12 किलोमीटर लंबी वाटर टनल का किया निरीक्षण
मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार को कटनी के स्लीमनाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने देश की सबसे बड़ी भूमिगत वाटर टनल का निरीक्षण किया. यह टनल करीब 12 किलोमीटर लंबी है. मुख्यमंत्री कई मंचों से प्रदेश में यूसीसी कानून को लागू करने की अपनी मंशा जता चुके हैं.
- मोहन यादव को सौंपी गई UCC की फाइनल रिपोर्ट, जगदीशपुर कैबिनेट की बैठक में लगेगी मुहर
- UCC के खिलाफ ज्वाइंट एक्शन कमेटी का विरोध, सभी पक्षों से डिस्कशन के बाद हो निर्णय
- मोहन यादव ने फिर दोहराया UCC इसी महीने, लिव इन रिलेशनशिप में हो सकते हैं ये बड़े बदलाव
20 जुलाई से शुरू होगा विधानसभा सत्र
मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है. इसी सत्र में सरकार यूसीसी विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है. इसके पहले इस प्रस्ताव को लेकर कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी. सीएम मोहन यादव का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान व्यवस्था लागू करना और भेदभाव खत्म करना है. सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था और सामाजिक समानता को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है. इस कानून के लागू होने के बाद प्रदेश के विकास और सुशासन की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा.