ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में वही रहेगा जो एक शादी करेगा, UCC को लेकर कटनी में मोहन यादव का बड़ा बयान

कटनी के स्लीमनाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव बोले-एक से ज्यादा शादी करने वालों का प्रदेश में कोई स्थान नहीं.

MOHAN YADAV ON ONE MARRIAGE
मध्य प्रदेश में वही रहेगा जो एक शादी करेगा-मोहन यादव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 11:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सतना: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कटनी के स्लीमनाबाद में जनसभा के दौरान मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानि यूसीसी जल्द लागू किया जाएगा. इसका प्रस्ताव इसी महीने विधानसभा में लाने की बात कही. मंच से जनता को संबोधित करते हुए मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए समान कानून होगा. एक प्रदेश एक विधान होना चाहिए, हिन्दू का कानून अलग मुस्लिम का कानून अलग, ये अलग-अलग कानून क्यों होना चाहिए, जो एक शादी करेगा उसी को कानूनन प्रदेश में रहने का अधिकार रहेगा.

'एक से अधिक शादी करने वालों का प्रदेश में कोई स्थान नहीं'

मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार को देश की सबसे बड़ी वाटर टनल का निरीक्षण करने स्लीमनाबाद पहुंचे थे. यहां मोहन यादव ने रोड शो के बाद एक जनसभा को भी संबोधित किया. इस दौरान अपने भाषण में उन्होंने यूसीसी यानि समान नागरिक संहिता पर बोलते हुए उन्होंने कहा, "एक प्रदेश, एक विधान होना चाहिए. हिंदुओं के लिए अलग कानून और मुसलमानों के लिए अलग कानून क्यों हों. सभी नागरिकों के लिए एक जैसा ही कानून होना चाहिए."

कटनी के स्लीमनाबाद में सीएम मोहन यादव का संबोधन (ETV Bharat)

सीएम मोहन यादव ने कहा, "एक से अधिक शादी करने वालों का मध्य प्रदेश में कोई स्थान नहीं है. हम ये कानून पास करेंगे, यूसीसी कानून बनाने जा रहे हैं, जनता हमारे साथ है प्रधानमंत्री का आशीर्वाद हमारे साथ है. मध्य प्रदेश विधानसभा में इसी महीने यूसीसी प्रस्ताव लाया जाएगा और यह कानून जल्द लागू होगा.

12 किलोमीटर लंबी वाटर टनल का किया निरीक्षण

मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार को कटनी के स्लीमनाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने देश की सबसे बड़ी भूमिगत वाटर टनल का निरीक्षण किया. यह टनल करीब 12 किलोमीटर लंबी है. मुख्यमंत्री कई मंचों से प्रदेश में यूसीसी कानून को लागू करने की अपनी मंशा जता चुके हैं.

20 जुलाई से शुरू होगा विधानसभा सत्र

मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है. इसी सत्र में सरकार यूसीसी विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है. इसके पहले इस प्रस्ताव को लेकर कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी. सीएम मोहन यादव का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान व्यवस्था लागू करना और भेदभाव खत्म करना है. सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था और सामाजिक समानता को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है. इस कानून के लागू होने के बाद प्रदेश के विकास और सुशासन की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा.

TAGGED:

KATNI MOHAN YADAV ON UCC
MP CABINET MEETING UCC JAGDISHPUR
MADHYA PRADESH UNIFORM CIVIL CODE
UNIFORM CIVIL CODE MONSOON SESSION
MOHAN YADAV ON ONE MARRIAGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.