ETV Bharat / state

कटनी के चितरंजन शैल वन में छिपा है इतिहास, चट्टानों पर मिलते हैं हजारों साल पुराने शैल चित्र

अस्तित्व खोता नजर आ रहा है कटनी का चितरंजन शैल वन. हेरिटेज केन्द्र के रूप में विकसित करने की मांग. जयप्रकाश पटेल की रिपोर्ट.

KATNI CHITARANJAN SHAIL VAN
कटनी के चितरंजन शैल वन में छिपा है इतिहास (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 7:18 PM IST

|

Updated : August 7, 2026 at 3:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कटनी: मध्य प्रदेश में ईको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए सरकार कई तरह के प्रयास कर रही है लेकिन कटनी के पास हजारों साल पुरानी एक ऐसी प्रागैतिहासिक धरोहर मौजूद है जो धीरे-धीरे उपेक्षित होती जा रही है. कटनी मुख्यालय के पास झिंझरी स्थित चितरंजन शैल वन में हजारों साल पुरानी रॉक पेंटिंग्स मौजूद हैं. कई बार प्रशासन और वन विभाग ने इसे बचाने की पहल की है लेकिन प्रयास अब भी अधूरे हैं और यह ईको टूरिज्म पार्क अब धीरे-धीरे उपेक्षित होता जा रहा है.

इतिहास की अमिट छाप संजोए है चितरंजन शैल वन

कटनी जिला मुख्यालय के पास स्थित झिंझरी में चितरंजन शैल वन एक ऐसी धरोहर जो प्रागैतिहासिक शैल चित्रों, पाषाण युग के औजारों और आदिम मानव के जीवन की गवाही देती नजर आती है. चितरंजन रॉक फॉरेस्ट पाषाण युग की कलाकृतियों और अवशेषों से भरा है. इतिहास की अमिट छाप को संजोए इस रॉक फॉरेस्ट में हजारों वर्ष पुराने शैल चित्र हैं, जिनके माध्यम से हमें अपनी प्राचीन सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है.

चितरंजन शैल वन में चट्टानों पर मिलते हैं हजारों साल पुराने शैल चित्र (ETV Bharat)

चट्टानों पर मिलते हैं हजारों साल पुराने शैलचित्र

झिंझरी के चितरंजन शैल वन में कई ऐसी चट्टाने हैं जहां हजारों साल पुराने ऐसे चित्र और कलाकृतियां उकेरी गई हैं, जो आदिमानव के रहन-सहन, हथियारों और शिकार की शैली को दर्शाती हैं. यह स्थान पाषाण युग के मानव इतिहास और उनकी संस्कृति को दर्शाता है. इतिहासकार बताते हैं कि ये रॉक पेंटिग्स लगभग 10 हजार साल से ज्यादा पुरानी हैं. इसमें चूना पत्थर की मेंढक के आकार जैसी विशाल चट्टानें और आदिमानव के जीवन और शिकार को दर्शाते कई शैल चित्र देखे जा सकते हैं.

CHITARANJAN SHAIL FOREST PARK
हेरिटेज केन्द्र के रूप में विकसित करने की मांग (ETV Bharat)

कलेक्ट्रेट से महज 3 किमी दूर स्थित है चितरंजन शैल वन

कटनी कलेक्ट्रेट से जबलपुर रोड पर लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर झिंझरी के पास चितरंजन शैल वन स्थित है. यह स्थान एक सीमित और सुरम्य प्राकृतिक और ऐतिहासिक क्षेत्र में फैला हुआ है. यहां प्रागैतिहासिक शैल चित्र, पाषाण युगीन अवशेष मौजूद है.

CHITTARANJAN ROCK PAINTINGS
चट्टानों पर मिलते हैं हजारों साल पुराने शैलचित्र (ETV Bharat)

'अस्तित्व खोता नजर आ रहा है चितरंजन शैल वन'

स्वतंत्रता सेनानी संगठन के सचिव अरविंद गुप्ता ने बताया, "चितरंजन शैलवन का नाम इस जगह को दिया गया है. यहां तक कि कुछ साल पहले यहां इतिहासकारों, साहित्यकारों और समाजसेवियों ने इसे विकसित करने के प्रयास भी किए लेकिन प्रशासन, वन विभाग और पुरातत्व विभाग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया. यही वजह है कि आज चितरंजन शैल वन अपना अस्तित्व खोता नजर आ रहा है."

MADHYA PRADESH ECO TOURISM
अस्तित्व खोता नजर आ रहा है चितरंजन शैल वन (ETV Bharat)

'कुछ प्रयास हुए लेकिन रुक गई गतिविधियां'

अरविंद गुप्ता बताते हैं, "हालांकि तत्कालीन कलेक्टर और वन विभाग की पहल पर कुछ साल पहले यहां रास्ते साफ किए गए, नया प्रवेश द्वार बनाया गया, बेंच लगाई गईं और कभी-कभी यहां कार्यक्रम भी हुए. तब लगा था कि यह स्थल कटनी का गर्व और शैक्षणिक केंद्र बन जायेगा लेकिन धीरे-धीरे गतिविधियां रुक गईं."

'हेरिटेज केन्द्र के रूप में विकसित करने की बने योजना'

अरविंद गुप्ता बताते हैं, "आज यहां तो ना तो गाइड है और ना ही सूचना केंद्र. पीने का पानी और शौचालय की सुविधा भी नहीं है. परिसर में झाड़ियां उग आई हैं और रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं है. वन विभाग कार्यालय से लगी है लेकिन फिर भी उपेक्षित पड़ी है. जबकि संरक्षण की जरूरत के साथ ही संवर्धन और प्रचार-प्रसार की भी उतनी ही आवश्यकता है.

PREHISTORIC ROCK PAINTINGS KATNI
इतिहास की अमिट छाप संजोए है चितरंजन शैल वन (ETV Bharat)

चितरंजन शैल वन कटनी की सांस्कृतिक पहचान है. पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय को मिलकर इसे विकसित करने की योजना बनानी चाहिए ताकि यह एक हेरिटेज केन्द्र के रूप में उभरकर सामने आ सके. यहां स्कूलों के शैक्षणिक भ्रमण, पुरातत्व कार्यशालाएं और नियमित हेरिटेज वॉक आयोजित किए जाने चाहिए ताकि युवा पीढ़ी इतिहास से जुड़ सके."

'शैल वन में कई काम करने के हैं स्कोप'

ईटीवी भारत ने वनमंडल अधिकारी गर्वित गंगवार से बात की तो उन्होंने कहा, "चितरंजन शैल वन डीएफओ कार्यालय और हाईवे से लगा हुआ है. इसमें समय-समय पर कई विभागों के द्वारा काम किए गए हैं. वन विभाग के माध्यम से भी कई काम कराए गए हैं. इसमें अंदर के आने-जाने के रास्ते ठीक कराए गए हैं.

इसमें पौधारोपण और बैठने की व्यवस्था कराने के स्कोप हैं. स्कूली छात्रों के माध्यम से सीड बॉल्स तैयार करवाकर यहां डाली जाएंगी ताकि और पौधे आ सकें. यहां समय-समय पर वृक्षारोपण एवं साफ सफाई कराई जाती है. पीने के पानी और बैठने की व्यवस्था आगामी समय में करवाई जा रही है."

Last Updated : August 7, 2026 at 3:00 PM IST

TAGGED:

CHITARANJAN SHAIL FOREST PARK
CHITTARANJAN ROCK PAINTINGS
MADHYA PRADESH ECO TOURISM
PREHISTORIC ROCK PAINTINGS KATNI
KATNI CHITARANJAN SHAIL VAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.