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MP BOARD के टॉपर्स बोले- रेगुलर और सेल्फ स्टडी बहुत कारगर, कोचिंग के भरोसे नहीं रहें

एमपी बोर्ड के 10 वीं व 12 वीं के रिजल्ट में कटनी और छिंदवाड़ा के स्टूडेंट्स ने अपनी प्रतिभा और मेहनत का लोहा मनवाया.

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कटनी में टॉपर्स स्टूडेंट्स का सम्मान (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 3:40 PM IST

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कटनी/छिंदवाड़ा : मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों में कटनी के स्टूडेंट्स ने भी दम दिखाया. कटनी में 12वीं के गणित समूह में शिवम लोधी ने 488 अंक हासिल कर प्रदेश में 5वां स्थान प्राप्त किया. सव्यसांची पांडे ने 485 अंक के साथ प्रदेश में 8वां स्थान हासिल कर जिले का नाम रोशन किया. इसी तरह 10वीं के नतीजों में भी कटनी का दबदबा रहा.

रेगुलर व सेल्फ स्टडी कर पाई सफलता

10वीं में स्टूडेंट्स ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए मेरिट सूची में स्थान बनाया है. आदित्य तिवारी ने 493 अंक लेकर 7वां स्थान प्राप्त किया. प्रतिमा साहू ने भी 493 अंक लेकर 7वां स्थान प्राप्त किया. सौरभ सिंह मार्को ने 492 अंक लाकर 8वां स्थान प्राप्त किया. श्वेता पांडे ने भी 492 अंक लेकर 8वां स्थान प्राप्त किया. खुशबू लोधी के 491 अंक, शिवानी के 490 अंक, तनवी गुप्ता ने 490 अंक प्राप्त किए. श्वेता पांडे का कहना है "सेल्फ स्टडी कारगर रही. कोचिंग के भरोसे नहीं रहना चाहिए. स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई होती है."

दसवीं की टॉपर छात्रा श्वेता पांडे (ETV BHARAT)

छिंदवाड़ा की दीपाली का कमााल

छिंदवाड़ा में निजी स्कूलों को पछाड़कर सरकारी स्कूलों का दबदबा रहा. मजदूर की बेटी ने दीपाली सोनी ने भी कमाल कर दिखाया. दीपाली सोनी का "कहना है वह CA बनकर अपने परिवार आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएगी." 12वीं में दीपाली ने कॉमर्स में प्रदेश में तीसरा नंबर हासिल किया है. दीपाली गरीबी में पढ़ी लेकिन अकाउंट में 100 में से 100 नंबर मिले. दीपाली के पिता मजदूरी करते हैं. दीपाली भी अपने पिता की मदद करती थी. उसने 500 में से 488 नंबर लाकर सुविधा संपन्न घरों के बच्चों को सबक दिया है.

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छिंदवाड़ा में निजी स्कूलों को पछाड़ सरकारी स्कूलों का दबदबा (ETV BHARAT)

प्रज्ञा मोहरे ने गरीबी की बाधा को लांघा

10वीं क्लास में पढ़ने वाली प्रज्ञा महोरे का संघर्ष भी काफी कठिन रहा. प्रज्ञा महोरे धमनिया गांव से 5 किलोमीटर दूर स्कूल में पढ़ने जाती थी. पिता किसान हैं. प्रज्ञा ने दसवीं क्लास में 500 में से 493 अंक के साथ प्रदेश में सातवां स्थान पाया है. प्रज्ञा का गांव इतना छोटा है कि वहां ट्यूशन के लिए टीचर भी नहीं मिलते. खुद ही मेहनत के दम पर प्रज्ञा ने मुकाम हासिल कर मिसाल पेश की है.

जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल सिंह बघेल ने बताया "हाईस्कूल परीक्षा में इस साल जिले के हाई स्‍कूल परीक्षा परिणाम 79.0 प्रतिशत रहा. हायर सेकेण्‍डरी का परीक्षा परिणाम 81.9 प्रतिशत रहा."

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