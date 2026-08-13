ETV Bharat / state

संजय पाठक की कंपनी से बड़ी साइबर ठगी, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए लगाया करोड़ों का चूना

कटनी में बीजेपी विधायक संजय पाठक की कंपनी के साथ बड़ी साइबर ठगी,जालसाजों ने व्हाट्सएप मैसेज के जरिए लगाया 1 करोड़ 49 लाख का चूना. जयप्रकाश पटेल की रिपोर्ट.

BJP MLA SANJAY PATHAK CYBER FRAUD
बीजेपी विधायक संजय पाठक की कंपनी के साथ साइबर ठगी (ETV Bharat And IANS)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 1:12 PM IST

|

Updated : August 13, 2026 at 1:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कटनी: मध्य प्रदेश के दिग्गज बीजेपी विधायक संजय पाठक की कंपनी से 1 करोड़ 49 लाख की साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि ठगों ने ठगी करने के लिए मैसर्स रामचंद्र फर्म के सीनियर डायरेक्टर के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया और अकाउंटेट को व्हाट्सएप पर पैसे ट्रांसफर का मैसेज भेज कर 1 करोड़ 49 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए. ठगी का एहसास होते ही कंपनी ने तुरंत घटना की जानकारी साइबर पुलिस को दी. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

संजय पाठक की कंपनी से 1 करोड़ 49 लाख की साइबर ठगी

बताया जा रहा है कि यह घटना बुधवार दोपहर करीब 2-3 के बीच की है. उस वक्त विधायक संजय पाठक फ्लाइट में थे. ठगों ने मैसर्स रामचंद्र फर्म के सानियर डायरेक्टर के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर बीजेपी विधायक की कंपनी को चूना लगाया. ठगों ने मैसर्स रामचंद्र फर्म के सीनियर डायरेक्टर के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते हुए अकाउंटेंट शैलेश तिवारी को व्हाट्सएप मैसेज भेजा और 1 करोड़ 49 लाख रुपए ट्रांसफर करने की बात कही.

एएसपी ने दी जानकारी (ETV Bharat)

जानकारी मिलते ही तुरंत एसपी को बताया

अकाउंटेट शैलेश को लगा मैसेज कंपनी से आया है, लिहाजा बिना किसा शक के तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दिए. कंपनी को जैसे ही ठगी का एहसास हुआ, तुरंत उन्होंने सीनियर डायरेक्टर से संपर्क किया. जहां उन्होंने इस तरह का कोई भी मैसेज भेजने से इंकार किया. इसके बाद जब शाम को बीजेपी विधायक संजय पाठक आए तो, उन्हें साइबर ठगी के बारे में बताया गया. घटना की जानकारी मिलते ही संजय पाठक ने तुरंत एसपी अभिनय विश्वकर्मा से संपर्क कर मामले की जानकारी दी.

पुलिस ने पैसे गए अकाउंट को कराया होल्ड, सेफ किए 20-22 लाख रुपए

जिसके बाद आनन-फानन में रंगनाथ थाने में देर रात एफआईआर दर्ज की गई गई. जहां शुरूआती जांच में ट्रांसफर राशि कोलकाता में निकाली जानी पता चली है. पुलिस ने कार्रवाई कर जिस अकाउंट में पैसे गए थे, उसे होल्ड करा दिया है. घटना के बारे में एएसपी कमल मौर्य ने बताया कि "शैलेश तिवारी ने नाम के शख्स ने आकर यह शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर नाम और आवाज बदलकर मुझसे 1 करोड़ 49 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए गए हैं. पुलिस ने तुरंत मामले को संज्ञान में लिया है. हमारी टीम जांच में लगी है. जिस अकाउंट में पैसे भेजे गए थे, उसे होल्ड करा लिया गया है. जिससे 20 से 22 लाख रुपए सुरक्षित कर लिए हैं. मामले की जांच चल रही है."

Last Updated : August 13, 2026 at 1:18 PM IST

TAGGED:

VIJAYRAGHAVGAR MLA SANJAY PATHAK
SANJAY PATHAK COMPANY CYBER FRAUD
BJP MLA COMPANY TRANSFER 1 CRORE
WHATSAPP SCAM WITH SANJAY PATHAK
BJP MLA SANJAY PATHAK CYBER FRAUD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.