बजरंग दल नेता की हत्या के दोनों आरोपियों का शॉर्ट एनकाउंटर, जबलपुर के अस्पताल में भर्ती
कटनी के कैमोर में युवक की हत्या के बाद पुलिस का एक्शन. दोनों आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़. हाथ-पैर मे गोली लगने से घायल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 29, 2025 at 12:33 PM IST
कटनी : कटनी जिले के कैमोर में बजरंग दल के नेता व पूर्व गौ सेवा प्रमुख नीलेश रजक की मंगलवार को दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या के बाद पुलिस ने आरोपियों को दबोचने के लिए कई जगहों पर छापे मारे. इसी दौरान रात में पुलिस को सूचना मिली कि हत्या के दोनों आरोपी अकरम खान एवं प्रिंस जोसेफ कजरवारा में छिपे हैं.
घिरते ही आरोपियों ने की पुलिस पर फायरिंग
पुलिस ने दोनों को घेरा तो आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस टीम ने आरोपियों द्वारा किए गए हमले के जवाब में फायरिंग की. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के हाथ-पैर में गोलियां लगी. इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को दबोच लिया. कटनी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष डेहरिया ने बताया "कैमोर हत्याकांड के दोनों आरोपी गिफ्तार हो चुके हैं."
"दोनों ने कैमोर में मंगलवार को नीलेश रजक की गोली मरकर हत्या की थी. हत्या के दोनों आरोपी अकरम खान एवं प्रिंस जोसेफ की कजरवारा में पुलिस से मुड़भेड़ हुई. दोनों को दबोच लिया गया है. उन्हें गिरफ्त में लेते हुए जबलपुर के अस्पताल पहुंचाया गया."
कैमोर टीआई को लाइन अटैच किया
वहीं, कैमोर में बजरंग दल नेता की हत्या के बाद बुधवार को भी तनाव देखा गया. आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ. इस मामले में कटनी पुलिस अधीक्षक अभिनव विश्वकर्मा ने कैमोर थाना प्रभारी निरीक्षक अरविंद चौबे को कैमोर थाने से हटाकर लाइन अटैच कर दिया है. अरविंद चौबे के साथ ही प्रधान आरक्षक प्रेम शंकर पटेल को भी थाने से हटाकर लाइन भेज दिया गया है.
अब आरोपियों के मकान पर बुलडोजर की तैयारी
हत्या की वारदात के कुछ देर बाद एक आरोपी के पिता ने अपनी जान दे दी थी. कैमोर में हालांकि अब शांति है लेकिन सुरक्षा के लिहाज से पुलिस तैनात है. मंगलवार को हत्या की वारदात के बाद से देर रात तक कैमोर में तनाव का माहौल रहा. हत्या के बाद बड़ी संख्या में पुलिस के जवान कैमोर में तैनात किए गए. गुस्साए लोग आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे. तनाव को देखते हुए जबलपुर डीआईजी भी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला. अब आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर चलाए जाने की कार्रवाई की तैयारी है.