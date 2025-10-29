ETV Bharat / state

बजरंग दल नेता की हत्या के दोनों आरोपियों का शॉर्ट एनकाउंटर, जबलपुर के अस्पताल में भर्ती

कटनी जिले के कैमोर में पुलिस बल तैनात ( ETV BHARAT )