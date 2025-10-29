ETV Bharat / state

बजरंग दल नेता की हत्या के दोनों आरोपियों का शॉर्ट एनकाउंटर, जबलपुर के अस्पताल में भर्ती

कटनी के कैमोर में युवक की हत्या के बाद पुलिस का एक्शन. दोनों आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़. हाथ-पैर मे गोली लगने से घायल.

Katni Bajrang Dal leader murder
कटनी जिले के कैमोर में पुलिस बल तैनात (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 12:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कटनी : कटनी जिले के कैमोर में बजरंग दल के नेता व पूर्व गौ सेवा प्रमुख नीलेश रजक की मंगलवार को दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या के बाद पुलिस ने आरोपियों को दबोचने के लिए कई जगहों पर छापे मारे. इसी दौरान रात में पुलिस को सूचना मिली कि हत्या के दोनों आरोपी अकरम खान एवं प्रिंस जोसेफ कजरवारा में छिपे हैं.

घिरते ही आरोपियों ने की पुलिस पर फायरिंग

पुलिस ने दोनों को घेरा तो आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस टीम ने आरोपियों द्वारा किए गए हमले के जवाब में फायरिंग की. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के हाथ-पैर में गोलियां लगी. इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को दबोच लिया. कटनी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष डेहरिया ने बताया "कैमोर हत्याकांड के दोनों आरोपी गिफ्तार हो चुके हैं."

"दोनों ने कैमोर में मंगलवार को नीलेश रजक की गोली मरकर हत्या की थी. हत्या के दोनों आरोपी अकरम खान एवं प्रिंस जोसेफ की कजरवारा में पुलिस से मुड़भेड़ हुई. दोनों को दबोच लिया गया है. उन्हें गिरफ्त में लेते हुए जबलपुर के अस्पताल पहुंचाया गया."

बजरंग दल नेता की हत्या के आरोपियों का शॉर्ट एनकाउंटर (ETV BHARAT)

कैमोर टीआई को लाइन अटैच किया

वहीं, कैमोर में बजरंग दल नेता की हत्या के बाद बुधवार को भी तनाव देखा गया. आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ. इस मामले में कटनी पुलिस अधीक्षक अभिनव विश्वकर्मा ने कैमोर थाना प्रभारी निरीक्षक अरविंद चौबे को कैमोर थाने से हटाकर लाइन अटैच कर दिया है. अरविंद चौबे के साथ ही प्रधान आरक्षक प्रेम शंकर पटेल को भी थाने से हटाकर लाइन भेज दिया गया है.

Katni Bajrang Dal leader murder
शॉर्ट एनकाउंटर में घायल हत्या का आरोपी (ETV BHARAT)

अब आरोपियों के मकान पर बुलडोजर की तैयारी

हत्या की वारदात के कुछ देर बाद एक आरोपी के पिता ने अपनी जान दे दी थी. कैमोर में हालांकि अब शांति है लेकिन सुरक्षा के लिहाज से पुलिस तैनात है. मंगलवार को हत्या की वारदात के बाद से देर रात तक कैमोर में तनाव का माहौल रहा. हत्या के बाद बड़ी संख्या में पुलिस के जवान कैमोर में तैनात किए गए. गुस्साए लोग आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे. तनाव को देखते हुए जबलपुर डीआईजी भी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला. अब आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर चलाए जाने की कार्रवाई की तैयारी है.

TAGGED:

YOUTH MURDER ACCUSED ARREST
BAJRANG DAL LEADER MURDER
KATNI KAIMOR TI SUSPEND
KATNI LATEST NEWS
KATNI SHORT ENCOUNTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

लौकी की सब्जी बनी जहर! खाना खाते ही परिवार को आए चक्कर-उल्टियां, 5 लोग अस्पताल में भर्ती

बस से शुरू हुआ 15 दिन की मासूम की जिंदगी का सफर, चुपचाप छोड़कर निकले माता-पिता

शादी के खूबसूरत पलों को प्रिजर्व कर रहा इंदौरी आर्टिस्ट, सालों जीवत रहेंगे अहसास

मध्य प्रदेश के जन्म की कहानी में आंध्र प्रदेश का किरदार, किसकी जिद्द की नींव पर खड़ा हुआ MP

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.