ATM के आसपास मंडराते जालसाज, मदद के नाम पर ठगी, किसी को नहीं दें अपना कार्ड

कटनी : कटनी और आसपास के जिलों में एटीएम से ठगी करने वाला गिरोह सक्रिय है. ये बदमाश कम पढ़े लिखे लोगों और बुजुर्गों को अपना निशाना बनाते हैं. कटनी पुलिस ने ऐसे ही एक मामले में रिटायर्ड कर्मचारी को एटीएम से राशि निकालने के नाम पर चपत लगाने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है. इसी आधार गिरोह के अन्य बदमाशों को दबोचने का दावा पुलिस कर रही है.

रिटायर्ड कर्मी को झांसा देकर निकाली रकम

मामले के अनुसार बदमाशों ने कटनी में एक रिटायर्ड कर्मी से एटीएम से रकम निकालने के नाम पर फ्रॉड किया. पुलिस ने बदमाश मोहित उर्फ गोलू बुंदेला को पन्ना जिले के गुनौर से गिरफ्तार कर लिया. जबकि उसका साथी शिवा सोनी पहले से ही मैहर की जेल में बंद है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डहेरिया ने बताया "आरोपी वृद्धजन को एटीएम पर सहायता का बहाना बनाकर गुमराह करते थे और उनके पिन नंबर देखकर कार्ड बदल देते थे."