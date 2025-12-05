ETV Bharat / state

ATM के आसपास मंडराते जालसाज, मदद के नाम पर ठगी, किसी को नहीं दें अपना कार्ड

कटनी पुलिस ने कम पढ़े लिखे लोगों व बुजुर्गों को एटीएम से रकम निकालने के नाम पर ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया.

Katni ATM Fraudsters
एटीएम से रकम निकालने के नाम पर ठगी ((getty image))
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 5, 2025 at 7:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कटनी : कटनी और आसपास के जिलों में एटीएम से ठगी करने वाला गिरोह सक्रिय है. ये बदमाश कम पढ़े लिखे लोगों और बुजुर्गों को अपना निशाना बनाते हैं. कटनी पुलिस ने ऐसे ही एक मामले में रिटायर्ड कर्मचारी को एटीएम से राशि निकालने के नाम पर चपत लगाने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है. इसी आधार गिरोह के अन्य बदमाशों को दबोचने का दावा पुलिस कर रही है.

रिटायर्ड कर्मी को झांसा देकर निकाली रकम

मामले के अनुसार बदमाशों ने कटनी में एक रिटायर्ड कर्मी से एटीएम से रकम निकालने के नाम पर फ्रॉड किया. पुलिस ने बदमाश मोहित उर्फ गोलू बुंदेला को पन्ना जिले के गुनौर से गिरफ्तार कर लिया. जबकि उसका साथी शिवा सोनी पहले से ही मैहर की जेल में बंद है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डहेरिया ने बताया "आरोपी वृद्धजन को एटीएम पर सहायता का बहाना बनाकर गुमराह करते थे और उनके पिन नंबर देखकर कार्ड बदल देते थे."

कटनी एएसपी संतोष डहेरिया (ETV BHARAT)

सीसीटीवी फुटेज से पकड़ा आरोपी

एएसपी संतोष डहेरिया ने बताया "ये ठग धोखे से खाताधारकों की रकम निकाल लेते थे. तकनीकी साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों की शिनाख्त की गई." वहीं, थाना प्रभारी निरीक्षक राखी पाण्डेय ने बताया "आरोपी मोहित ने ठगी का तरीका बताया कि कैसे वह भरोसे में लेकर रकम निकालते थे. आरोपी को गिरफ्तार करने में चौकी प्रभारी खिरहनी यूनिट के महेन्द्र जायसवाल, आरक्षक प्रवीण सिंह, विवेक मिश्रा, मंसूर हुसैन और साइबर सेल के आरक्षक अमित श्रीपाल ने अहम भूमिका रही."

एटीएम में ठगी से कैसे बचें

  • एटीएम में जाते समय सावधान रहें. किसी भी अपरिचित व्यक्ति को कार्ड नहीं दें और न ही उसे पिन बताएं.
  • एटीएम में कार्ड स्वैप डालने से पहले वहां अच्छी तरह से देख लें कहीं कोई पुर्जे ढीले तो नहीं हैं.
  • अच्छी चरह से चेक करें एटीएम में कोई संदिग्ध उपकरण अलग से तो नहीं लगा है.
  • जब एटीएम में पिन एंटर करें तो उसका कीपैड हथेली से ढंक लें. अगर ऐसा किया तो कोई आपका पिन नहीं देख सकेगा. यहां तक कि हिडन कैमरा भी नहीं देख सकेगा.
  • अगर हो सके तो जहां गार्ड तैनात रहते हैं और रोशनी रहती हैं, उसी एटीएम का इस्तेमाल करें.
  • समय समय पर बैंक स्टेटमेंट और लेन-देन का रिकॉर्ड चेक करते रहें.

TAGGED:

ATM FRAUDSTERS CHEATING
HOW TO AVOID ATM FRAUD
KATNI POLICE ACTION
KATNI NEWS
KATNI ATM FRAUDSTERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.