कटनी शहर के बीचोंबीच आधी रात को 11 लाख से भरा ATM उखाड़ ले गए बदमाश

एटीएम चोरी के बाद मौके पर जांच करती पुलिस ( ETV BHARAT )

पुलिस के अनुसार एटीएम चोरी की वारदात 5-6 दिसंबर की दरमियानी रात की है. चोरों ने रात ढाई बजे वारदात को अंजाम दिया. कटनी के माधवनगर थाना क्षेत्र में इस सनसनीखेज चोरी से दुकानदारों में डर फैल गया है. वहीं, इस वारदात ने पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है. एटीएम बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है. चोरों ने बिल्कुल फिल्मी अंदाज़ में एटीएम उखाड़ा और ले गए. वारदात इतनी शातिर तरीके से की गई कि पुलिस और बैंक दोनों सकते में हैं.

बैंक प्रबंधन का कहना है कि एटीएम में 11 लाख रुपये थे. पुलिस का दावा है कि वारदात के 10 मिनट बाद ही वे लोग मौके पर पहुंच गए. शहर की सीमाओं को सील किया लेकिन बदमाशों को कोई सुराग नहीं लगा. इस घटना से बाजार के दुकानदारों में चोरों की दहशत व्याप्त हो गई है.

कटनी : कटनी शहर में सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही पुलिस की गश्ती पर फिर सवाल उठे हैं. पुलिस की गश्ती के बीच शातिर बदमाशों ने आधी रात को बैंक के एटीएम को निशाना बनाया. ये बदमाश 15 मिनट के अंदर एटीएम को उखाड़कर ले गए.

एटीएम के सीसीटीवी पर किया स्प्रे

पुलिस के अनुसार चोरों ने एटीएम में घुसते ही वहां लगे सीसीटीवी पर काला स्प्रे कर रिकॉर्डिंग बंद की. इसके बाद एटीएम औजारों से काटा. एटीएम काटने के बाद बदमाश इसे रस्सियों की मदद से खींचकर बाहर निकालकर पिकअप वाहन में ले गए. बताया जाता है कि चोरों को इस वारदात में महज 15 से 20 मिनट लगे. कटनी एसपी अभिनय विश्वकर्मा ने बताया "एटीएम में करीब 11 लाख रुपए रखे थे. रात 3 बजे से ही पुलिस टीमों को अलर्ट कर दिया गया."

शहर में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच

शहर में लगे सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को जानकारी मिली कि बदमाश जबलपुर की दिशा में भागे हैं. खास बात ये है कि 2 दिन पहले जबलपुर के गोसलपुर में भी इसी तरह एटीएम चोरी का प्रयास हुआ था. पुलिस द्वारा बैंक प्रबंधन से पूछताछ की जा रही है. एटीएम पर सुरक्षा गार्ड तैनात था या नहीं और अगर था तो घटना के वक्त कहां गायब था.

कटनी एसपी अभिनव विश्वकर्मा ने बताया "रात करीब 2:30 बजे चोर रस्सी से बांधकर एटीएम को उखाड़ ले गए. पुलिस ने कई टीमों को सक्रिय कर दिया है, बहुत जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा."

शहर में चोर बेलगाम, दुकानदार चिंतित

वहीं, शहर में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से दुकानदारों में भय व्याप्त है. किराना दुकान संचालक रवि वाधवानी का कहना है "दुकान बंद होने के बाद हमेशा डर सताता रहता है कि कहीं हमारी दुकान में भी चोरी ना कर ले जाएं. क्योंकि पुलिस प्रशासन की गश्त नाममात्र के लिए रहती है. इस ओर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है ताकि व्यापारी वर्ग सुरक्षित महसूस करें."