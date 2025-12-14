कटनी में बच्चे और बकरियां एक साथ खा रहे मिड-डे मील, आंगनबाड़ी केंद्रों के पास खुद का भवन नहीं
कटनी में आंगनबाड़ी केंद्र में अमानवीय स्थिति में बैठकर प्रारंभिक शिक्षा और पोषण आहार लेने को बच्चे मजबूर, ग्रामीणों में भारी आक्रोश.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 14, 2025 at 4:24 PM IST
कटनी: ढीमरखेड़ा तहसील के आदिवासी बहुल ग्राम कोठी के सेहरा टोला में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन बेहद लापरवाही पूर्ण और अमानवीय स्थिति में हो रहा है. यह हम नहीं कह रहे बल्कि तस्वीरें बयां कर रहीं हैं. सरकारी भवन नहीं होने के कारण आंगनबाड़ी केंद्र को निजी भवन में संचालित किया जा रहा है. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका दोनों की अनुपस्थिति में 3 से 6 साल के मासूम बच्चे मध्यान्ह भोजन ग्रहण कर रहे हैं. तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बच्चों के साथ बकरियां भी भोजन के अवशेष खा रही हैं.
आंगनबाड़ी में बकरियों का बसेरा
स्थानीय ग्रामीण सीता बाई ने बताया कि "जहां बच्चे भोजन करते हैं उसके ठीक बगल में बकरियां रहती है. बच्चों की थाली में बचा हुआ खाना खाने पहुंच जाती हैं. बच्चे यहां जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं ऐसे में बकरियां भी वहीं मौजूद रहती हैं. लंबे समय से ऐसी स्थिति चली आ रही है. जिससे बच्चों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पैदा हो गया है."
'यह स्थिति बेहद शर्मनाक'
स्थानीय जनपद सदस्य सुषमा सिंह के पति छत्रपाल सिंह ने बताया कि "यह बेहद शर्मनाक है कि आंगनबाड़ी में बच्चे बकरियों के बीच भोजन कर रहे हैं. विभाग की लापरवाही से आदिवासी बच्चों का भविष्य खतरे में है. मैं कलेक्टर महोदय से तुरंत हस्तक्षेप की मांग करता हूं."
वहीं, स्थानीय निवासी सीता बाई ने बताया कि "हमारे बच्चे गंदगी के बीच भोजन करने को मजबूर हैं. टीकाकरण के लिए 2 किमी दूर जाना असंभव है. विभाग ने झूठे वादे किए हैं. गांव में अभी तक भवन निर्माण नहीं किया गया है."
मांग पूरी नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी
स्थानीय निवासियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और जिला कलेक्टर से सेहरा टोला में आंगनबाड़ी भवन का तत्काल निर्माण की मांग की है. इसके अलावा कार्यकर्ता और सहायिका की नियुक्ति और मध्यान्ह भोजन की स्वच्छ व्यवस्था की मांग की है. लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो सामूहिक धरना प्रदर्शन किया जाएगा.
'सेक्टर सुपरवाइजर को मामले में नोटिस जारी'
परियोजना अधिकारी आरती यादव ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि "लापरवाही की शिकायत प्राप्त हुई है. सेक्टर सुपरवाइजर को मामले में नोटिस जारी कर दिया गया है. मैं स्वयं गांव जाकर स्थिति का जायजा लूंगी और सभी समस्याओं का शीघ्र निराकरण करवाऊंगी. चाहे भवन निर्माण हो, स्टाफ हो या भोजन की स्वच्छता सभी को किया जाएगा."
भवन निर्माण में विभागीय भम्र
स्थानीय लोग बताते हैं कि सेहरा टोला के लिए स्वीकृत आंगनबाड़ी भवन को बिना किसी सूचना के बैगा मोहल्ले में शिफ्ट कर दिया गया. जो सेहरा टोला से लगभग 2 किलोमीटर दूर है. इस भवन तक पहुंचना आदिवासी परिवारों के लिए कठिन है. बैगा समाज के लोगों ने इसका जमकर विरोध किया था, जिसके बाद विभाग ने आश्वासन दिया था कि सेहरा टोला में एक नया भवन का निर्माण किया जाएगा. साथ ही कार्यकर्ता और सहायिका की नई नियुक्ति होगी. लेकिन कई महीनों बाद भी भवन का निर्माण नहीं हुआ और न ही स्टाफ की व्यवस्था की गई. इससे न केवल बच्चों को पोषण और पूर्व-स्कूली शिक्षा नहीं मिल पा रही, बल्कि गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण कार्यक्रम भी ठप हो गया है.