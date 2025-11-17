ETV Bharat / state

कटनी में 5 एकड़ की धान फसल जलकर खाक, किसान को 3 लाख का नुकसान

कटनी में खेत से इकट्ठा किए गए धान की फसल में लगी आग, किसान की मेहनत पर फिरा पानी, मदद की लगाई गुहार.

KATNI 5 ACRES PADDY CROP BURNED
कटनी में 5 एकड़ की धान फसल जलकर खाक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 17, 2025 at 8:34 PM IST

2 Min Read
कटनी: आधारकाप इलाके में एक किसान की मेहनत पर पानी फिर गया और लाखों की धान की फसल जल गई. किसान ने अपने खेत में धान काट कर रखा था. अगले ही सुबह वह उसे खेत से ले जाने वाला था और रात के साढ़े 11 बजे तक उसकी रखवाली भी की. लेकिन रात के साढ़े 11 बजे वह घर गया और सो गया. इसी दौरान पूरी फसल को किसी ने आग के हवाले कर दिया. जब किसान को इसकी जानकारी मिली तो उसकी आंखे नम हो गई. किसान अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है.

5 एकड़ की फसल जलकर खाक

किसान गोलू निषाद ने बताया कि "जमीन ठेके पर लेकर 7 एकड़ में धान की फसल लगाई थी. जिसमें से 5 एकड़ में लगी फसल कटवाने के बाद एक जगह रखवा दिया था. सोचा था कि अगले दिन सुबह उसे गाह (धान झाड़ना) लेंगे. लेकिन रात में ही धान में किसी ने आग लगा दी." उन्होंने बताया कि "मैं साढ़े 11 बजे तक खेत पर ही था. इसके बाद मैं खाना खाने चला गया और घर पर सो गया. तभी पड़ोसी ने साढ़े 4 बजे फोन पर बताया कि धान में आग लगी है.

5 एकड़ की फसल जलकर खाक (ETV Bharat)

अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

5 एकड़ में लगाई गई फसल को काट कर खेत में एक ही जगह पर रखा गया था. रात में आग लगने के बाद पूरी फसल जलकर खाक हो गई. जब आग लगने की सूचना पाकर किसान मौके पर पहुंचा तो धान का एक दाना भी नहीं बचा था. इस घटना के बाद से किसान चिंतित है. इस मामले को लेकर पीड़ित किसान ने कोतवाली थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.

किसान को लाखों रुपए का हुआ नुकसान

किसान गोलू निषाद ने बताया कि "इस आगजनी से करीब 3 लाख का नुकसान हुआ है. जिसके चलते कलेक्ट्रेट में मदद की गुहार लगाई है. जिससे हमारे परिवार को कुछ मदद हो जाए." वहीं, इस मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डेहरिया ने बताया कि "एक किसान के द्वारा धान काटने के बाद उसे इकट्ठा कर रखा गया था. जिसमें आग लगने की सूचना मिली है. अभी आग लगने का कारण अज्ञात हैं. आग कैसे लगी, पुलिस इसकी विवेचना कर रही है. जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी."

