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सड़क हादसे में गंभीर घायल युवक एम्बुलेंस में तड़पता रहा, परिजनों से वाहन साफ कराता रहा स्टाफ

एम्बुलेंस स्टाफ ने परिजनों से साफ कराया वाहन ( ETV BHARAT )