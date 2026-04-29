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सड़क हादसे में गंभीर घायल युवक एम्बुलेंस में तड़पता रहा, परिजनों से वाहन साफ कराता रहा स्टाफ

कटनी से जबलपुर रेफर किए गए गंभीर घायल युवक को तुरंत रवाना होने की बजाय स्टाफ ने परिजनों से पहले एंबुलेंस साफ कराई.

katni 108 ambulance Inhumanity
एम्बुलेंस स्टाफ ने परिजनों से साफ कराया वाहन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 12:31 PM IST

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कटनी : मध्य प्रदेश में 108 एम्बुलेंस में चल रहे स्टाफ की अमानवीयता की घटनाएं अब आम बात हो गई है.अब मामला कटनी जिला अस्पताल से सामने आया है. सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक को डॉक्टर्स ने जबलपुर रेफर किया. युवक की हालत बहुत क्रिटिकल थी लेकिन एम्बुलेंस स्टाफ ने परिजनों को रवाना होने से पहले अपने वाहन को साफ करने की शर्त थोप दी. इसके बाद महिला सहित परिजन एम्बुलेंस को साफ करने लगे. जब इस घटना का वीडियो सर्कुलेट होने लगा तो एम्बुलेंस के दो कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई.

सड़क हादसे में युवक गंभीर, जबलपुर रेफर

कटनी के करेला गांव के पास सड़क हादसे में 32 साल के राहुल बर्मन को गंभीर चोटें आईं. उसे बेहद गंभीर हालत में कटनी जिला अस्पताल लाया गया. अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत देखकर डॉक्टरों ने जबलपुर रेफर कर दिया. इसके बाद परिजनों ने जल्द से जल्द जबलपुर ले जाने की तैयारी की. इसी दौरान 108 एम्बुलेंस के स्टाफ ने परेशान परिजनों से कहा "वाहन तभी रवाना होगा जब इसकी पूरी सफाई हो जाएगी. ये सफाई भी आप लोगों को ही करनी पड़ेगी."

एम्बुलेंस में युवक तड़पता रहा, स्टाफ सफाई करवाता रहा (ETV BHARAT)

परिजन हाथ जोड़कर मिन्नतें करते रहे

एम्बुलेंस ड्राइवर व उसके सहायक के सामने गंभीर रूप से घायल युवक के परिजन हाथ जोड़कर मिन्नतें करते रहे. लेकिन दोनों नहीं पसीजे. इसके बाद घायल युवक की पत्नी और परिजन एम्बुलेंस को धोने लगे. एक ओर एम्बुलेंस में घायल मरीज जिंदगी और मौत से जूझ रहा था तो वहीं दूसरी ओर 108 एंबुलेंस स्टाफ पीड़ित परिजनों को साफ-सफाई के निर्देश दे रहे थे. पीड़ित परिजनों का आरोप है "एम्बुलेंस स्टाफ ने पैसे भी लिए हैं."

कटनी सीएमएचओ डॉ. राज सिंह ठाकुर (ETV BHARAT)

एम्बुलेंस ड्राइवर से स्पष्टीकरण मांगा

कटनी जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. यशवंत वर्मा का कहना है "एम्बुलेंस ड्राइवर से स्पष्टीकरण मांगा है. मामले की जांच जारी है. दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी." वहीं, मामला गर्माते देख एम्बुलेंस सेवा देने वाली निजी एजेंसी ने दो कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है. कटनी कलेक्टर आशीष तिवारी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जांच के आदेश दिए.

कटनी सीएमएचओ का सख्त एक्शन

कटनी सीएमएचओ डॉ. राज सिंह ठाकुर ने बताया "घायल राहुल बर्मन का कुछ खून एंबुलेंस में लग गया था, जिसे ईएमटी द्वारा उसकी पत्नी से साफ करवाया और एंबुलेंस धुलवाई गई थी, जो नियम विरुद्ध और शर्मनाक था. कलेक्टर के निर्देश पर जांच हुई और इसके बाद एंबुलेंस संचालित करने वाली कंपनी का पायलट देवा साहू और ईएमटी मोहित खटीक को बर्खास्त कर दिया."

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