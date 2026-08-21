ETV Bharat / state

बिहार में दिल दहलाने वाली वारदात: घास काटने गई महिला की गला रेतकर हत्या, दूसरी का हाथ काटा

कटिहार: बिहार के कटिहार में घास काटने गयी दो महिलाओं पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया है. बदमाशों ने एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी, जबकि दूसरी महिला का हाथ काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. यह घटना अमदाबाद थाना क्षेत्र के बाहरशाल गोविंदपुर में बुधवार की है.

पश्चिम बंगाल पुलिस ने दी जानकारी: कटिहार एसपी परिचय कुमार ने बताया कि, 19 अगस्त की शाम 7:45 में अमदाबाद के एसएचओ को पश्चिम बंगाल के थाना हरिशचंद्रपुर एसएचओ का फोन आया कि मालदा में एक महिला रामरूप देवी हॉस्पिटल में भर्ती है. उसने ने बताया कि उसके साथ एक और महिला चांदनी देवी थी. कटिहार के अमदाबाद थाना क्षेत्र के गोविंदपुर बाहरशाल दियारा में घास काट रही थी. इसी दौरान दोनों पर जानलेवा हमला किया गया.

"सूचना मिलने के बाद अमदाबाद थाने की पुलिस पहुंची तो वहां चांदनी देवी का शव मिला. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मालदा में भर्ती महिला का कहना है कि एक बुजुर्ग ने उसपर हमला किया. फिलहाल घटना की जांच के लिए एफएसएल टीम को निर्देश दिया गया है." -परिचय कुमार, एसपी, कटिहार

घास काटकर नहीं लौटने पर शुरू की खोजबीन: मामले में अमदाबाद थानाध्यक्ष राजन कुमार ने बताया कि दोपहर तीन से चार बजे तक चांदनी मंडल गांव की महिलाओं के साथ महानंदा नदी के ऊपर पास घास काटने के लिए गयी थी. परिजनों के अनुसार आमतौर पर महिलाएं घास काटकर शाम 5 बजे तक घर लौट आती थी. बुधवार को जब चांदनी मंडल घर नहीं लौटी तो अनहोनी की आशंका हुई. इसी बीच बंगाल पुलिस से घटना की जानकारी मिली.

"महानंदा नदी किनारे खून से लथपथ चांदनी मंडल का शव मिला. उसका गला कटा हुआ था. घास काटने वाला हंसिया भी लापता था. शव को कब्जे में लेकर घटना की जांच की जा रही है. घायल महिला का इलाज चल रहा है." -राजन कुमार, अमदाबाद थानाध्यक्ष