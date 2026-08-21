ETV Bharat / state

बिहार में दिल दहलाने वाली वारदात: घास काटने गई महिला की गला रेतकर हत्या, दूसरी का हाथ काटा

कटिहार में बदमाशों ने घास काटने गई महिला की गला रेतकर हत्या की और दूसरी का हाथ काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया.

katihar woman murder
सांकेतिक तस्वीर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 21, 2026 at 10:11 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कटिहार: बिहार के कटिहार में घास काटने गयी दो महिलाओं पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया है. बदमाशों ने एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी, जबकि दूसरी महिला का हाथ काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. यह घटना अमदाबाद थाना क्षेत्र के बाहरशाल गोविंदपुर में बुधवार की है.

पश्चिम बंगाल पुलिस ने दी जानकारी: कटिहार एसपी परिचय कुमार ने बताया कि, 19 अगस्त की शाम 7:45 में अमदाबाद के एसएचओ को पश्चिम बंगाल के थाना हरिशचंद्रपुर एसएचओ का फोन आया कि मालदा में एक महिला रामरूप देवी हॉस्पिटल में भर्ती है. उसने ने बताया कि उसके साथ एक और महिला चांदनी देवी थी. कटिहार के अमदाबाद थाना क्षेत्र के गोविंदपुर बाहरशाल दियारा में घास काट रही थी. इसी दौरान दोनों पर जानलेवा हमला किया गया.

"सूचना मिलने के बाद अमदाबाद थाने की पुलिस पहुंची तो वहां चांदनी देवी का शव मिला. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मालदा में भर्ती महिला का कहना है कि एक बुजुर्ग ने उसपर हमला किया. फिलहाल घटना की जांच के लिए एफएसएल टीम को निर्देश दिया गया है." -परिचय कुमार, एसपी, कटिहार

घास काटकर नहीं लौटने पर शुरू की खोजबीन: मामले में अमदाबाद थानाध्यक्ष राजन कुमार ने बताया कि दोपहर तीन से चार बजे तक चांदनी मंडल गांव की महिलाओं के साथ महानंदा नदी के ऊपर पास घास काटने के लिए गयी थी. परिजनों के अनुसार आमतौर पर महिलाएं घास काटकर शाम 5 बजे तक घर लौट आती थी. बुधवार को जब चांदनी मंडल घर नहीं लौटी तो अनहोनी की आशंका हुई. इसी बीच बंगाल पुलिस से घटना की जानकारी मिली.

"महानंदा नदी किनारे खून से लथपथ चांदनी मंडल का शव मिला. उसका गला कटा हुआ था. घास काटने वाला हंसिया भी लापता था. शव को कब्जे में लेकर घटना की जांच की जा रही है. घायल महिला का इलाज चल रहा है." -राजन कुमार, अमदाबाद थानाध्यक्ष

पुलिस अधिकारियों का दौरा: घटना को गंभीरता से लेते हुए मनिहारी अनुमंडल के प्रभारी डीएसपी, साइबर डीएसपी आसिफ आलम समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी घटनास्थल का जायजा लिया और परिजनों से घटना की जानकारी ली. परिजनों ने लूटपाट के दौरान हत्या की आशंका जतायी है.

लूटपाट के लिए हत्या की आशंका: परिजनों का कहना है कि चांदनी के कान और नाक भी काटे गए हैं. उसने जो जेवरात पहने थे, वे भी गायब हैं. साइबर डीएसपी ने बताया कि घायल महिला के बयान का इंतजार है. वे लगातार मामले की गहन निगरानी कर रहे हैं.

"परिजनों से घटना की जानकारी ली गयी है. घायल महिला से बयान लिया जाएगा. पुलिस हर बिंदुओं पर जांच कर रही है. आरोपी की पहचान कर तलाश की जा रही है. जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा." -आसिफ आलम, साइबर डीएसपी, मनिहारी

ये भी पढ़ें:

बिहार में पैसे के लेन-देन में पड़ोसी ने ली ऑटो चालक की जान! बोरे में बंद शव मिलने से सनसनी

महिला है या जल्लाद! जान निकलने तक दबाती रही गला.. फिर पैर पकड़कर घुमाते हुए खेत में फेंका 5 वर्षीय बच्ची का शव

TAGGED:

MURDER IN KATIHAR
BIHAR NEWS
कटिहार में महिला की हत्या
कटिहार में गला काटकर हत्या
KATIHAR WOMAN MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.