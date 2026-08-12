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सांप के फन की तरह खेत में उठ जाता है 'ट्रैक्टर'..'स्टंट किंग' किसान का नहीं देखा होगा ऐसा कारनामा!

सोशल मीडिया में छा जाने के चस्के ने एक किसान को टैक्टर का स्टंट किंग बना दिया. अब उसकी चाहत है कि वह..पढ़ें पूरी खबर-

लाइक-कमेंट के जुनून ने किसान को बनाया ‘स्टंट किंग
लाइक-कमेंट के जुनून ने किसान को बनाया ‘स्टंट किंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 12, 2026 at 1:56 PM IST

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कटिहार : सोशल मीडिया पर छाने की चाहत और लाइक-कमेंट की होड़ में कुछ अलग करने के जुनून ने कटिहार के एक किसान को इलाके में नई पहचान दिला दी है. हसनगंज के रहने वाले राजू कुमार अब अपने अनोखे ट्रैक्टर स्टंट के लिए लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं. गांव में लोग उन्हें अब 'स्टंट किंग' के नाम से पुकारने लगे हैं.

ट्रैक्टर से खेत में स्टंटबाजी : राजू का जुनून सामान्य खेती-किसानी से बिल्कुल अलग है. पंजाब में होने वाले ट्रैक्टर स्टंट से प्रभावित होकर उन्होंने भी ट्रैक्टर से करतब दिखाने की ठानी. इसके बाद शुरू हुआ लंबे समय तक अभ्यास का सिलसिला. आज राजू जब अपने ट्रैक्टर को लेकर खेत में पहुंचते हैं तो उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट जाती है. बच्चे तालियां बजाते हैं और युवा मोबाइल निकालकर उनके स्टंट का वीडियो बनाने लगते हैं.

ट्रैक्टर से खेत में स्टंटबाजी (ETV Bharat)

मैं अपने इस हुनर के जरिए पहचान बनाना चाहता हूं. मेरा मकसद बड़े मंच तक पहुंचना और अपने जिले का नाम रोशन करना है.''- राजू, ट्रैक्टर का स्टंटबाज

कुछ सेकेंड के लिए खड़ा कर देते हैं ट्रैक्टर : राजू जिस तरह ट्रैक्टर को नियंत्रित करते हैं, वह देखने में बेहद रोमांचक नजर आता है. स्टंट के दौरान ट्रैक्टर के अगले दोनों पहिए हवा में उठ जाते हैं और कुछ सेकेंड के लिए पूरा ट्रैक्टर लगभग खड़ा दिखाई देता है. यही करतब लोगों के बीच सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.

लंबी ट्रेनिंग के बाद सीखा करतब का गुण : हालांकि यह करतब जितना रोमांचक दिखाई देता है, उतना ही जोखिम भरा भी है. राजू खुद मानते हैं कि- ''ट्रैक्टर स्टंट कोई सामान्य खेल नहीं है. उनका दावा है कि उन्होंने अपने ट्रैक्टर में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई बदलाव किए हैं और लंबे समय तक अभ्यास करने के बाद ही वह यह करतब करते हैं.''

लाइक-कमेंट के जुनून ने किसान को बनाया ‘स्टंट किंग
'स्टंट किंग' (ETV Bharat)

देखकर कोई खुद करने की कोशिश न करें : राजू लोगों को साफ तौर पर चेतावनी भी देते हैं कि उनके स्टंट को देखकर कोई खुद से ऐसा करने की कोशिश न करे. उनका कहना है कि बिना प्रशिक्षण, अनुभव और उचित सुरक्षा के इस तरह के करतब बेहद खतरनाक और जनालेवा भी हो सकते हैं.

खेती के साथ ट्रैक्टर बना जुनून : राजू कुमार पेशे से किसान हैं और उन्होंने इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की है. खेती-किसानी के साथ ट्रैक्टर स्टंट अब उनका जुनून बन चुका है. राजू का सपना है कि वह बड़े स्तर पर आयोजित होने वाले ट्रैक्टर स्टंट कार्यक्रमों में हिस्सा लें और अपने हुनर के जरिए कटिहार का नाम रोशन करें.

राजू, ट्रैक्टर का स्टंटबाज
राजू, ट्रैक्टर का स्टंटबाज (ETV Bharat)

ट्रैक्टर को कराया मॉडिफाई : स्थानीय निवासी परमानंद बिहारी बताते हैं कि राजू जब भी ट्रैक्टर लेकर खेत में स्टंट करने पहुंचते हैं, वहां लोगों की भीड़ जुट जाती है. उनका कहना है कि राजू ने अपने ट्रैक्टर में कई बदलाव करवाए हैं और ट्रैक्टर में लगाए गए कुछ खास पार्ट्स और पहिए पंजाब से मंगाए गए हैं.

''राजू जिस तरह ट्रैक्टर से स्टंट करते हैं, वह हर किसी के बस की बात नहीं है. ट्रैक्टर को पूरी तरह मॉडिफाई किया गया है और इसमें लगाए गए कई पार्ट्स पंजाब से लाए गए हैं. ट्रैक्टर पर लगा साउंड सिस्टम भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है. खेतों में खेती करने वाला यह किसान अब अपने ट्रैक्टर के अनोखे करतबों की वजह से सोशल मीडिया और स्थानीय लोगों के बीच चर्चा में है.''- छोटू कुमार, स्थानीय

राजू, ट्रैक्टर का स्टंटबाज
ट्रैक्टर का स्टंटबाज (ETV Bharat)

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