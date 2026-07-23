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कटिहार में छात्रों पर लाठीचार्ज, पुलिस पर पत्थर फेंकें.. DM ऑफिस का गेट तोड़ने की कोशिश

NEET पेपर लीक पर कटिहार में छात्रों का उग्र प्रदर्शन, समाहरणालय घेराव के दौरान बवाल. पुलिस लाठीचार्ज, पथराव के बाद कई हिरासत में. पढ़ें

Katihar Students Protest
कटिहार में छात्रों का उग्र प्रदर्श (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 23, 2026 at 5:14 PM IST

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कटिहार: बिहार के कटिहार जिले में गुरुवार को सैंकड़ों की संख्या में छात्रों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया. छात्र-छात्राओं ने समाहरणालय का घेराव करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई.

कटिहार में छात्रों ने कलेक्ट्रेट ऑफिस को घेरा: शुरुआत में शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा प्रदर्शन उस समय हिंसक हो गया, जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने समाहरणालय के मुख्य गेट को तोड़ने का प्रयास किया. पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया.

Katihar Students Protest
छात्रों का उग्र प्रदर्शना, पत्थर फेंकें गए (ETV Bharat)

DM ऑफिस के बाहर छात्रों पर लाठीचार्ज: स्थिति नियंत्रण से बाहर होता देख पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया. लाठीचार्ज के बाद प्रदर्शन और उग्र हो गया. कुछ लोगों ने पुलिस पर ईंट-पत्थर फेंकने शुरू कर दिए. इसके बाद पूरे समाहरणालय परिसर में अफरा-तफरी मच गई.

छात्रों का उग्र प्रदर्शना: अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया और काफी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया गया. घटना के बाद पूरे समाहरणालय परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है. लाठीचार्ज के बाद प्रदर्शनकारी परिसर से हट गए, जबकि पुलिस पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में जुटी रही.

Katihar Students Protest
कटिहार में छात्रों ने कलेक्ट्रेट ऑफिस को घेरा (ETV Bharat)

सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गलत- DM: घटना के बाद जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने और शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन कानून को हाथ में लेकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा.

Katihar Students Protest
कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर पुलिस (ETV Bharat)

''बिना अनुमति इस तरह का उग्र प्रदर्शन करना उचित नहीं है और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.'' - आशुतोष द्विवेदी, जिलाधिकारी, कटिहार

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समाहरणालय घेराव के दौरान बवाल (ETV Bharat)

क्या बोले पुलिस अधीक्षक?: वहीं पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार ने बताया कि शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव किए जाने के बाद पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है तथा पूरे घटनाक्रम का वीडियो फुटेज पुलिस के पास मौजूद है.

''सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पथराव में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती के बीच फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन प्रशासन पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है.'' - पुलिस अधीक्षक, परिचय कुमार

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