बिहार के छात्र शुभम कुमार ने किया कमाल, कबाड़ से बनाया होम ऑटोमेशन मॉडल
Katihar Student Shubham Kumar: बिहार के 11वीं के छात्र शुभम कुमार ने दो अनोखे मॉडल बनाए हैं. मनीष कुमार की रिपोर्ट में जानें खासियत..
Published : November 20, 2026 at 5:40 PM IST
कटिहार: बिहार के कटिहार के लंगड़ा बगान स्थित रेलवे क्वार्टर में रहने वाले रेलवे कर्मचारी सतीश कुमार यादव के 16 साल के बेटे शुभम कुमार ने अपनी प्रतिभा से सबको प्रभावित किया है. 11वीं कक्षा के इस छात्र ने बेकार पड़े कबाड़ के सामान से बिजली और पानी बचाने वाले दो अनोखे डिवाइस तैयार किए हैं. बिना किसी महंगे संसाधन या बड़ी प्रयोगशाला के शुभम ने अपनी जिज्ञासा और मेहनत से यह कमाल कर दिखाया है
11वीं छात्र शुभम का कमाल
शुभम कटिहार जिला के +2 मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय के छात्र हैं. 11वीं के छात्र ने अपनी छोटी-सी उम्र में ऐसी सोच और हुनर का परिचय दिया है, जो न सिर्फ उसकी प्रतिभा को दर्शाता है, बल्कि समाज को भी एक बड़ा संदेश देता है. जिस कबाड़ को लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं, उसी कबाड़ के सामान से इस छात्र ने ऐसे दो डिवाइस तैयार कर दिए हैं, जो बिजली और पानी की बचत में मददगार साबित हो सकते हैं.
खास बात यह है कि इसके लिए उसने किसी महंगे संसाधन या बड़ी प्रयोगशाला का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपनी जिज्ञासा, मेहनत और तकनीक की समझ से नए प्रयोग किए. विज्ञान के प्रति उनका जुनून उन्हें सामान्य पढ़ाई से आगे बढ़कर कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है. उन्होंने दो ऐसे उपकरण बनाए हैं, जिनका सीधा संबंध हमारी रोजमर्रा की जरूरतों से है.
पहला मॉडल
शुभम का पहला मॉडल होम ऑटोमेशन से जुड़ा है. इसकी मदद से घर की लाइट, पंखा, एसी और कूलर जैसे बिजली के उपकरणों को मोबाइल फोन के जरिए नियंत्रित किया जा सकता है. मसलन, कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलते समय लाइट या पंखा बंद करना भूल जाए तो मोबाइल के जरिए उसे बंद कर सकता है. इससे अनावश्यक बिजली की खपत रोकने में मदद मिल सकती है.
दूसरा मॉडल
शुभम का दूसरा प्रयोग पानी की बर्बादी रोकने के उद्देश्य से तैयार किया गया ऑटोमेटिक हैंड सेंसर नल है. इस नल के सामने जैसे ही कोई हाथ, गिलास या बर्तन ले जाता है, पानी निकलने लगता है और हटाते ही पानी की सप्लाई बंद हो जाती है. यानी अब नल को बार-बार खोलने और बंद करने की जरूरत नहीं. जरूरत के अनुसार पानी मिलेगा और बेवजह पानी बहने से बचाया जा सकेगा.
"दो चीज बनाए हैं. एक होम ऑटोमेशन डिवाइस जिससे कि हम लोग कहीं से भी अपने घर की लाइट को या फिर पंखा, एसी, कूलर कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं ये इसलिए बनाया है क्योंकि कभी-कभी हम लोग लाइट ऑन छोड़ देते हैं. हम फोन से ही कंट्रोल करके इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं. दूसरा हैंड सेंसर टैप है."- शुभम कुमार, 11वीं के छात्र
प्रेरणा मिलने की कहानी
अपने आविष्कार के पीछे की कहानी बताते हुए शुभम कुमार कहते हैं कि वे पहले हॉस्टल में रहते थे. वहां उन्होंने देखा कि कई बच्चे नल खुला छोड़ देते हैं और काफी पानी बर्बाद होता है. इसी समस्या ने उन्हें कुछ ऐसा बनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे जरूरत पड़ने पर ही पानी निकले.
शुभम बताते हैं कि उनके पास पहले से भी कई पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान पड़े थे. उन्होंने कबाड़ से उपयोगी चीजें चुनकर और अपनी तकनीकी समझ का इस्तेमाल कर सेंसर वाला नल तैयार किया है. शुभम के मुताबिक, इस डिवाइस को बनाने में अल्ट्रासोनिक सेंसर, आर्डुइनो यूनो बोर्ड, रिले मॉड्यूल और पुराने चार्जर का इस्तेमाल किया गया है.
300-400 लाइनों की खुद की कोडिंग
इसकी वायरिंग के साथ कोडिंग भी खुद की है. करीब 300 से 400 लाइनों की कोडिंग तैयार करने में काफी मेहनत लगी. वहीं होम ऑटोमेशन डिवाइस बनाने का उद्देश्य बिजली की अनावश्यक खपत को रोकना है. शुभम का मानना है कि छोटी-छोटी सावधानियों और तकनीक के इस्तेमाल से बिजली और पानी जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों को बचाया जा सकता है.
बचपन से ही विज्ञान के प्रति जुनून- सतीश कुमार यादव
शुभम के पिता सतीश कुमार यादव बताते हैं कि बेटे में विज्ञान को लेकर शुरू से ही अलग तरह का जुनून है. वह अक्सर आसपास पड़े पुराने और बेकार सामानों में भी कुछ उपयोगी बनाने की संभावना तलाशता रहता है. कबाड़ की चीजों से अपनी जरूरत के उपकरण तैयार करना उसकी खासियत बन गई है.
"शुरुआत में मुझे लगता था कि यह पढ़ाई का समय है और इन प्रयोगों में कहीं बेटे का समय बर्बाद न हो जाए, लेकिन जब शुभम की प्रतिभा और उसकी मेहनत को करीब से देखा तो उसका हौसला बढ़ाने लगे.शुभम के भाई भी उसके प्रयोगों में सहयोग करते हैं. परिवार का साथ मिलने से उसका उत्साह और बढ़ा है."- सतीश कुमार यादव, शुभम के पिता
सांसद प्रतिनिधि ने की सराहना
शुभम के इन आविष्कारों को देखने पहुंचे कांग्रेस नेता सह सांसद प्रतिनिधि सुनील कुमार यादव ने उसकी प्रतिभा की सराहना की. उन्होंने कहा कि इतनी कम उम्र में शुभम जिस तरह से विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नए प्रयोग कर रहे हैं, वह उनके परिवार के साथ पूरे कटिहार के लिए गर्व की बात है.
"हमें उम्मीद है कि शुभम को आगे भी प्रोत्साहन और उचित अवसर मिलेंगे. वह आने वाले दिनों में बिहार और देश का नाम रोशन करेंगे."- सुनील कुमार यादव,कांग्रेस नेता सह सांसद प्रतिनिधि
क्या है शुभम का अगला लक्ष्य?
शुभम की सोच केवल इन दो डिवाइस तक सीमित नहीं है. वह आगे एक ऐसा रोबोट बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जो होटल में ग्राहकों तक खाना पहुंचाने और परोसने का काम कर सके. इसके अलावा वह पेट्रोल और पानी के मिश्रण से गैस बनाने से जुड़े एक प्रयोग पर भी काम करने की बात कहते हैं.
हालांकि यह अभी उनका शुरुआती विचार और प्रयोग का प्रयास है. शुभम आगे चलकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं और तकनीक के क्षेत्र में नए प्रयोग करना चाहते हैं. कबाड़ से डिवाइस बनाने वाले शुभम की यह कहानी केवल एक छात्र के आविष्कार की कहानी नहीं है, बल्कि उन हजारों बच्चों के लिए प्रेरणा है, जिनके मन में कुछ नया करने का विचार तो आता है, लेकिन संसाधनों की कमी उन्हें पीछे खींच लेती है.
शुभम ने यह साबित करने की कोशिश की है कि प्रतिभा किसी महंगे उपकरण या बड़ी प्रयोगशाला की मोहताज नहीं होती है. जरूरत है तो बस जिज्ञासा, मेहनत और कुछ अलग करने के हौसले की. साथ ही यह समाज और अभिभावकों के लिए भी एक संदेश है कि बच्चों की रचनात्मक सोच को दबाने के बजाय उसे सही दिशा और प्रोत्साहन देना चाहिए. हो सकता है आज कबाड़ से प्रयोग करने वाला यही बच्चा कल किसी बड़ी तकनीकी खोज का हिस्सा बने.
ये भी पढ़ें
कैसे सोखा जाता है कार्बन? बिहार की श्रेया का कमाल, राष्ट्रीय प्रदर्शनी में हुआ विज्ञान मॉडल का चयन
BJP की इस नेता ने विदेशों में बजाया बिहार का डंका, अमेरिका-यूरोप तक दे रहा मिट्टी के मुंह बोले दाम