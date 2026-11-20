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बिहार के छात्र शुभम कुमार ने किया कमाल, कबाड़ से बनाया होम ऑटोमेशन मॉडल

बिहार के छात्र शुभम कुमार का अनोखा मॉडल ( ETV Bharat )

कटिहार: बिहार के कटिहार के लंगड़ा बगान स्थित रेलवे क्वार्टर में रहने वाले रेलवे कर्मचारी सतीश कुमार यादव के 16 साल के बेटे शुभम कुमार ने अपनी प्रतिभा से सबको प्रभावित किया है. 11वीं कक्षा के इस छात्र ने बेकार पड़े कबाड़ के सामान से बिजली और पानी बचाने वाले दो अनोखे डिवाइस तैयार किए हैं. बिना किसी महंगे संसाधन या बड़ी प्रयोगशाला के शुभम ने अपनी जिज्ञासा और मेहनत से यह कमाल कर दिखाया है

11वीं छात्र शुभम का कमाल