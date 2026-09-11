ETV Bharat / state

AI का अनोखा कारनामा! बिहार में 44 लाख का घोटाला निकला फर्जी

कटिहार: प्राणपुर में नया प्राथमिक विद्यालय दीघापार के भवन निर्माण को लेकर लगाए गए 44 लाख 85 हजार रुपये के गबन के आरोप ने जांच के बाद नया मोड़ ले लिया है. ग्रामीणों की ओर से ढोल-नगाड़े के साथ प्रशासन के सामने पहुंचकर सरकारी राशि के गबन का आरोप लगाया गया था. लेकिन, प्रशासनिक जांच में सरकारी खजाने से 44.85 लाख रुपये के भुगतान या निकासी का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला. शिकायत के साथ लगाए गए दस्तावेज भी संदिग्ध पाए गए. अधिकारियों के मुताबिक इसे AI की मदद से तैयार किया गया फर्जी दस्तावेज बताया गया है.

जांच के लिए दीघापार पहुंची टीम

दरअसल, ग्रामीणों की शिकायत के बाद कटिहार सदर एसडीओ सूरज कुमार के नेतृत्व में जांच टीम नया प्राथमिक विद्यालय दीघापार पहुंची. टीम में जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित शिक्षा विभाग और प्रशासन के अधिकारी शामिल थे. अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर विद्यालय की स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने शिकायत में लगाए गए दस्तावेजों का विभागीय रिकॉर्ड से मिलान किया.

जांच करने पहुंचे अधिकारी (ETV Bharat)

सरकारी खजाने से नहीं हुई निकासी

जांच के दौरान सामने आया कि विद्यालय भवन निर्माण के लिए 44 लाख 85 हजार रुपये की ऐसी कोई राशि विभाग की ओर से आवंटित ही नहीं की गई थी. न तो इस मद में किसी एजेंसी को भुगतान हुआ. न ही सरकारी खाते से उक्त राशि की निकासी हुई. यानी जिस रकम को लेकर गबन का आरोप लगाया गया था, सरकारी रिकॉर्ड में उस रकम के भुगतान का कोई आधार नहीं मिला.

फर्जी दस्तावेजों पर फूटा शक

जांच के दौरान सबसे चौंकाने वाला पहलू शिकायत के साथ लगाए गए दस्तावेजों को लेकर सामने आया. दस्तावेज देखने में सरकारी कागजात जैसे प्रतीत हो रहे थे. इन्हीं के आधार पर भवन निर्माण, राशि आवंटन और भुगतान से जुड़ा दावा किया गया था. लेकिन विभागीय रिकॉर्ड से मिलान करने पर इन दस्तावेजों की वास्तविकता संदिग्ध पाई गई.

AI तकनीक से बने कागजात

अधिकारियों के मुताबिक जांच में यह बात सामने आई कि शिकायत के आधार बने दस्तावेज AI की मदद से तैयार किए गए थे. यानी डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर ऐसे कागजात तैयार किए गए. इन्हें सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बताकर पेश किया गया. इस खुलासे के बाद अब पूरा मामला सिर्फ स्कूल भवन तक सीमित नहीं रह गया है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि AI से फर्जी दस्तावेज आखिर किसने तैयार किए. उन्हें सरकारी रिकॉर्ड के रूप में शिकायत के साथ किसने इस्तेमाल किया.