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कटिहार के रोहिया घाट पर हादसे का खतरा, बिना डाक धड़ल्ले से चल रहीं नावें

कटिहार : कटिहार जिले के आजमनगर प्रखंड स्थित रोहिया घाट पर इन दिनों अवैध रूप से नाव परिचालन किए जाने का मामला सामने आया है. चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अब तक घाट की आधिकारिक डाक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, इसके बावजूद नदी में नावों का संचालन धड़ल्ले से जारी है. इससे जहां सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, वहीं रोजाना नदी पार करने वाले लोगों की जान भी खतरे में पड़ गई है.

बिना डाक के चल रही नावें : स्थानीय लोगों के अनुसार रोहिया घाट से प्रतिदिन बड़ी संख्या में ग्रामीण नदी पार कर आवागमन करते हैं. स्कूल जाने वाले छात्र, मरीज, मजदूर और व्यापारी समेत आम लोग इसी घाट पर निर्भर हैं. लेकिन बिना अनुमति और बिना सुरक्षा मानकों के नाव संचालन होने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. लोगों का कहना है कि नावों पर क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाकर नदी पार कराया जा रहा है, जिससे डर का माहौल बना हुआ है.

अवैध तरीके से चल रही नावें (ETV Bharat)

प्रशासनिक देरी से बढ़ी परेशानी : इस मामले में पंचायत के मुखिया डॉक्टर भरत कुमार राय ने बताया कि ''पहले पंचायत स्तर पर घाट की डाक प्रक्रिया पूरी कराई जाती थी, लेकिन अब डाक राशि 50 हजार रुपये से अधिक होने के कारण पंचायत स्तर पर इसका निष्पादन संभव नहीं रह गया है. इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन देकर आवश्यक सहमति और दिशा-निर्देश मांगा गया है, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है. इसी वजह से फिलहाल बिना डाक के ही नावों का परिचालन जारी है.''