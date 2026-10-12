बिहार में दर्दनाक हादसा: 45 मिनट तक पानी भरे गड्ढे में डूबे रहे दो मजदूर..अंत में निकली दोनों की लाश
कटिहार में ट्रैक्टर पलटने से दो मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गयी. दोनों करीब 45 मिनट तक पानी भरे गड्ढे में डूबे रहे. रिपोर्ट-मनीष कुमार
Published : October 12, 2026 at 5:05 PM IST
कटिहार: बिहार के कटिहार में सड़क हादसे में दो मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गयी. घटना जिले के पोठिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पोठिया-डुम्मर सड़क मार्ग पर कुशियारी गांव के समीप की है. सोमवार को पटसन लदा एक ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पानी भरे गड्ढे में पलट गया. ट्रैक्टर पर सवार दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.
मृतकों और घायलों की हुई पहचान
इस हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों की पहचान बरारी प्रखंड के हाशिमपुर नया टोला निवासी मोहम्मद सद्दाम हुसैन (35) और मोहम्मद मनीर (50) के रूप में की गई है. वहीं, घायल होने वालों में ट्रैक्टर चालक मोहम्मद तौफीक (32), मनिरुल इस्लाम (32) और मोहम्मद अनवर (22) शामिल हैं. सभी पीड़ित फलका प्रखंड के मीरगंज इलाके से व्यापारी की खरीदी हुई पटसन की फसल काटकर बरारी लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया.
ब्रेक लगाने के दौरान बिगड़ा संतुलन
पुलिस के अनुसार, मजदूर फसल की कटाई कर उसे ट्रैक्टर पर लादकर बरारी ले जा रहे थे. इसी दौरान कुशियारी गांव के समीप अचानक ब्रेक लगाने की वजह से ट्रैक्टर का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया. देखते ही देखते वाहन पलट गया और दोनों मृतक करीब 45 मिनट तक पानी भरे गड्ढे में ट्रैक्टर के नीचे दबे रहे. काफी मशक्कत के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर ट्रैक्टर को उठाया, लेकिन तब तक दोनों मजदूरों की सांसें थम चुकी थीं.
डायल 112 की मदद से रेस्क्यू
घटना की सूचना मिलते ही पोठिया थानाध्यक्ष नवीन कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने डायल 112 वाहन की मदद से सभी घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समेली पहुंचाया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया. पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल कटिहार भेज दिया. यातायात डीएसपी सद्दाम हुसैन भी घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया.
"ट्रैक्टर पोठिया से बरारी की ओर आ रहा था, इसी दौरान यह दुर्घटना घटी. घटना में दो लोगों की मौत हुई है और तीन लोग घायल हैं. पुलिस द्वारा मामले में आगे की आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है. घायलों के इलाज पर नजर रखी जा रही है." -सद्दाम हुसैन, डीएसपी, यातायात
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