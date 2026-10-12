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बिहार में दर्दनाक हादसा: 45 मिनट तक पानी भरे गड्ढे में डूबे रहे दो मजदूर..अंत में निकली दोनों की लाश

कटिहार में सड़क हादसे में दो मजदूरों की दर्दनाक मौत ( ETV Bharat )

कटिहार: बिहार के कटिहार में सड़क हादसे में दो मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गयी. घटना जिले के पोठिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पोठिया-डुम्मर सड़क मार्ग पर कुशियारी गांव के समीप की है. सोमवार को पटसन लदा एक ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पानी भरे गड्ढे में पलट गया. ट्रैक्टर पर सवार दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

मृतकों और घायलों की हुई पहचान