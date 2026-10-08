वर्दी में देवदूत! स्टेशन पर बेसुध गिरे यात्री को आरपीएफ की महिला SI ने CPR देकर दी नई जिंदगी
कटिहार स्टेशन पर अचानक आए स्ट्रोक से बेसुध हुए यात्री तेजन मंडल को आरपीएफ सब-इंस्पेक्टर सारिका ने सीपीआर देकर सुरक्षित बचाया. रिपोर्ट-मनीष कुमार
Published : October 8, 2026 at 7:11 PM IST
कटिहार: कर्तव्य के साथ इंसानियत और तत्परता का ऐसा उदाहरण कटिहार रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. दरअसल चितपुर एक्सप्रेस से जोगबनी जा रहे एक यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ गई वह बेसुध हो गए. वहीं आसपास मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई. इन हालातों में आरपीएफ सब-इंस्पेक्टर ने सीपीआर देकर यात्री की जान बचाई.
यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ी
दरअसल चितपुर एक्सप्रेस से जोगबनी जा रहे एक यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ गई. वे जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या 02 पर वह बेसुध होकर गिर पड़े. घटना की जानकारी मिलते ही ड्यूटी पर मौजूद आरपीएफ सब-इंस्पेक्टर सारिका मौके पर पहुंचीं. उन्होंने बिना एक पल गंवाए यात्री को सीपीआर देना शुरु कर दिया.
बेसुध होकर गिर पड़े यात्री
उनकी तत्परता और सूझबूझ से यात्री की हालत संभली और समय रहते उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सका. जानकारी के अनुसार तेजन मंडल अपनी पत्नी के साथ मालदा से जोगबनी जा रहे थे, वे चितपुर एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे थे. कटिहार स्टेशन पर अचानक उन्हें स्ट्रोक आया और वे बेसुध होकर गिर पड़े. अचानक हुई इस घटना से ट्रेन और स्टेशन परिसर में मौजूद यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया.
सब-इंस्पेक्टर ने दिया यात्री को सीपीआर
सब-इंस्पेक्टर सारिका ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तत्काल यात्री को सीपीआर देना शुरू किया, उनके लगातार प्रयास के बाद यात्री की स्थिति में सुधार हुआ. इसके बाद आरपीएफ की टीम ने बिना समय गंवाए उन्हें अस्पताल पहुंचाया. उन्होंने बिना किसी घबराहट के मौके पर अपनी जिम्मेदारी निभाई
हालात संभलने पर यात्री अस्पताल में भर्ती
यात्री को फौरन ही कटिहार सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनका प्राथमिक उपचार शुरू किया और आवश्यक मेडिकल सपोर्ट दिया. बताया जा रहा है कि उपचार के बाद तेजन मंडल की की स्थिति फिलहाल स्थिर है.
फौरन ही दिया सीपीआर
सब-इंस्पेक्टर सारिका ने बताया कि सूचना मिलते ही मैं बिना देर किए यात्री के पास पहुंची. हमें अपनी ट्रेनिंग के दौरान इस तरह के हालातों का सामना करना सिखाया जाता है. यात्री की हालत देखकर लग रहा था कि उन्हें सीपीआर की जरूरत है, इसलिए मैनें फौरन ही उन्हें सीपीआर दिया.
"सूचना मिलते ही मैं बिना देर किए यात्री के पास पहुंची. हमें अपनी ट्रेनिंग के दौरान इस तरह के हालातों का सामना करना सिखाया जाता है. यात्री की हालत देखकर लग रहा था कि उन्हें सीपीआर की जरूरत है, इसलिए मैनें फौरन ही उन्हें सीपीआर दिया."- सारिका कुमारी, सब-इंस्पेक्टर, आरपीएफ
फिलहाल यात्री की हालत स्थिति स्थिर
सारिका के मुताबिक अस्पताल में उन्हें आवश्यक चिकित्सा सहायता मिली और फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है. सारिका ने कहा कि आरपीएफ की ड्यूटी के दौरान ऐसी आपात परिस्थितियों में तत्काल प्रतिक्रिया देना बेहद जरूरी है. हार्ट अटैक जैसी स्थिति में CPR जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.
प्रयास की हर ओर सराहना
कटिहार स्टेशन पर हुई यह घटना एक बार फिर बताती है कि वर्दी सिर्फ कानून-व्यवस्था संभालने की पहचान नहीं, बल्कि जरूरत के वक्त जिंदगी बचाने और इंसानियत का फर्ज निभाने की जिम्मेदारी भी है। सब-इंस्पेक्टर सारिका की तत्परता ने संकट की घड़ी में एक यात्री को समय पर मदद दिलाई और उनके इस मानवीय प्रयास की हर ओर सराहना हो रही है.
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