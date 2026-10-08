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वर्दी में देवदूत! स्टेशन पर बेसुध गिरे यात्री को आरपीएफ की महिला SI ने CPR देकर दी नई जिंदगी

कटिहार स्टेशन पर CPR देतीं RPF SI सारिका कुमारी ( ETV Bharat )

कटिहार: कर्तव्य के साथ इंसानियत और तत्परता का ऐसा उदाहरण कटिहार रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. दरअसल चितपुर एक्सप्रेस से जोगबनी जा रहे एक यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ गई वह बेसुध हो गए. वहीं आसपास मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई. इन हालातों में आरपीएफ सब-इंस्पेक्टर ने सीपीआर देकर यात्री की जान बचाई.

यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ी