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बिहार में म्यांमार के 4 नागरिक गिरफ्तार, दिल्ली जा रही ट्रेन में कटिहार पुलिस ने की कार्रवाई

कटिहार जंक्शन ( ETV Bharat )

कटिहार: बिहार के कटिहार रेल पुलिस ने चार विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया. कार्रवाई के दौरान एक फरार हो गया, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. डिटेन किए गए चारों विदेशी नागरिक म्यांमार के हैं. इसमें 22 साल के मोहम्मद नूर के साथ तीन नाबालिग शामिल हैं. जम्मू कश्मीर जाने की थी योजना