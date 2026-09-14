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बिहार में म्यांमार के 4 नागरिक गिरफ्तार, दिल्ली जा रही ट्रेन में कटिहार पुलिस ने की कार्रवाई

कटिहार रेल पुलिस ने नॉर्थईस्ट एक्सप्रेस से म्यांमार के चार नागरिकों को डिटेन किया. रिपोर्ट-मनीष ठाकुर

Myanmar citizens detained
कटिहार जंक्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 14, 2026 at 11:13 AM IST

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कटिहार: बिहार के कटिहार रेल पुलिस ने चार विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया. कार्रवाई के दौरान एक फरार हो गया, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. डिटेन किए गए चारों विदेशी नागरिक म्यांमार के हैं. इसमें 22 साल के मोहम्मद नूर के साथ तीन नाबालिग शामिल हैं.

जम्मू कश्मीर जाने की थी योजना

ये पांचों विदेशी नागरिक नॉर्थईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन की जनरल बोगी में बैठकर कामाख्या से आनंद विहार (दिल्ली) तक का सफर कर रहे थे. प्रारंभिक जानकारी में इनके जम्मू कश्मीर जाने की बात सामने आई है. फिलहाल रेल पुलिस फरार विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी और अन्य बिंदुओं पर जांच में जुटी है.

अपडेट जारी..

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कटिहार विदेशी नागरिक डिटेन
MYANMAR CITIZENS DETAINED

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