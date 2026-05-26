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यजमान चोरी पर बवाल! भाई की इस हरकत से तंग आकर बिहार में पुजारी ने उठाया खौफनाक कदम!

कटिहार: बिहार के विभिन्न मांगों को लेकर टावर पर चढ़ने और आत्मघाती कदम उठाने जैसे मामलों के बीच कटिहार से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां यजमान को लेकर पारिवारिक विवाद में एक पुजारी ने कथित तौर पर आत्मघाती कदम उठा लिया.

भाई पर यजमानों की चोरी का आरोप: मामला कटिहार नगर थाना क्षेत्र के नया टोला का है.बताया जा रहा है कि पुजारी का आरोप है कि उनके भाई ने उनके सभी यजमान अपने पास कर लिए हैं, जिससे उनका रोजगार प्रभावित हो गया है. इसे लेकर वह कई बार प्रशासन के जनता दरबार में आवेदन देकर अपने इलाके में दूसरे पुजारियों की एंट्री रोकने की मांग कर चुके हैं.

प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया: पीड़ित पुजारी का आरोप है कि उन्होंने एक-दो नहीं बल्कि करीब पांच आवेदन प्रशासन को दिए, लेकिन उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया. जब एक बार फिर प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी मांग को अनसुना कर दिया तो आक्रोश और निराशा में उन्होंने आत्मघाती कदम उठाया. घटना के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

आशुतोष द्विवेदी, डीएम, कटिहार (ETV Bharat)

निजी और पारिवारिक मामला: पूरे मामले पर जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि सबसे जरूरी बात यह है कि पीड़ित शख्स फिलहाल सुरक्षित और स्वस्थ हैं. जहां तक विवाद का सवाल है, यह दोनों भाइयों का निजी और पारिवारिक मामला है, जिसका समाधान प्रशासनिक स्तर पर संभव नहीं है.