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फोन पर बात करते-करते अचानक सड़क पर गिरे सब इंस्पेक्टर, चंद पलों में थम गई सांसें

दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर ( ETV Bharat )

कटिहार : बिहार के कटिहार से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है. कुछ पल पहले तक सब कुछ सामान्य था. एक पुलिस अधिकारी दुकान से मोबाइल पर बात करते हुए बाहर निकल रहे थे. किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल जिंदगी इस तरह उनका साथ छोड़ देगी. अचानक चलते-चलते वह सड़क पर गिर पड़े और फिर दोबारा नहीं उठ सके.

आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले ही एक हंसते-खेलते इंसान की जिंदगी का सफर खत्म हो चुका था. घटना कटिहार के हृदयगंज की है, जहां सहायक थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक (SI) नागेश्वर महतो की अचानक मौत हो गई. घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.