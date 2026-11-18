फोन पर बात करते-करते अचानक सड़क पर गिरे सब इंस्पेक्टर, चंद पलों में थम गई सांसें
Katihar Police Died: सीसीटीवी में कैद हुई मौत की पूरी घटना. हार्ट अटैक की आशंका, आधिकारिक पुष्टि नहीं. रिपोर्ट- मनीष ठाकुर.
Published : November 18, 2026 at 2:08 PM IST
कटिहार : बिहार के कटिहार से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है. कुछ पल पहले तक सब कुछ सामान्य था. एक पुलिस अधिकारी दुकान से मोबाइल पर बात करते हुए बाहर निकल रहे थे. किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल जिंदगी इस तरह उनका साथ छोड़ देगी. अचानक चलते-चलते वह सड़क पर गिर पड़े और फिर दोबारा नहीं उठ सके.
आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले ही एक हंसते-खेलते इंसान की जिंदगी का सफर खत्म हो चुका था. घटना कटिहार के हृदयगंज की है, जहां सहायक थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक (SI) नागेश्वर महतो की अचानक मौत हो गई. घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.
फुटेज में देखा जा सकता है कि नागेश्वर महतो एक दुकान से मोबाइल पर बात करते हुए बाहर निकलते हैं. इसी दौरान अचानक सड़क पर गिर पड़ते हैं. उन्हें इस हालत में देखकर आसपास के लोग तत्काल मदद के लिए आगे आए और अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
हार्ट अटैक की आशंका, आधिकारिक पुष्टि नहीं
प्रथम दृष्टया उनकी मौत हार्ट अटैक से होने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद लोग इस घटना को देखकर हैरान हैं. किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि कुछ सेकंड पहले सामान्य रूप से चलते और फोन पर बात करते दिख रहे पुलिस अधिकारी अचानक इस दुनिया को अलविदा कह देंगे.
छह महीने से कटिहार में थे पदस्थापित
मूल रूप से वैशाली जिले के रहने वाले पुलिस अवर निरीक्षक नागेश्वर महतो पिछले छह महीने से कटिहार के सहायक थाना में पदस्थापित थे. इससे पहले वे सेमापुर थाना में अपनी सेवाएं दे चुके थे. उनके अचानक निधन की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई. सहकर्मियों के लिए यह खबर किसी बड़े सदमे से कम नहीं थी.
पुलिस केंद्र में दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि
दिवंगत पुलिस अवर निरीक्षक नागेश्वर महतो को पुलिस केंद्र, कटिहार में पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई. पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी और शोक सलामी दी. इस दौरान उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों ने भी पुष्प अर्पित कर दिवंगत अधिकारी को नमन किया. इसके बाद पूरे सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए उनके पैतृक गांव रवाना किया गया.
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